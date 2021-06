Almería El subdelegado repasa con la Mesa del Ferrocarril los retos proyectos pendientes miércoles 23 de junio de 2021 , 17:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El encuentro se ha celebrado esta mañana en la Subdelegación y ha servido para repasar la situación de los principales proyectos en la provincia, entre ellos el tramo de alta velocidad Almería-Murcia

El subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, ha mantenido esta mañana en la Subdelegación del Gobierno de España en Almería un encuentro con la comisión permanente de la Mesa del Ferrocarril. La reunión ha servido para desgranar el estado actual de los distintos proyectos de infraestructuras en la provincia, entre ellos el estado de las obras del tramo de alta velocidad Almería-Murcia. Al respecto, De la Fuente ha señalado que “no hay puntos rojos” en la línea y que se mantiene, sin variación, la fecha ofrecida por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luís Ábalos, en su visita a Almería el pasado mes de marzo; esto es, que la línea de AVE Almería-Murcia estará finalizada en 2025-2026.



En este sentido, el subdelegado ha recordado que el pasado 3 de junio, el BOE publicó el proceso de información pública del expediente de expropiación forzosa en los términos municipales de Lorca, Puerto Lumbreras y Pulpí para el futuro tramo del AVE Lorca-Pulpí. El proyecto, ya aprobado, cuenta con un montante de 238 millones de euros y 34 meses de ejecución. Está previsto que el citado tramo salga a licitación en los próximos meses.



Por otra parte, De la Fuente ha señalado que el Corredor Mediterráneo será operativo para las mercancías, ya que la modernización de la infraestructura y el apoyo decidido del Gobierno a este tipo de transporte, hará que el ferrocarril sea más barato que la carretera en medias y largas distancias. “El Corredor Mediterráneo permitirá viajes hasta Europa evitando la ruptura de carga en frontera. Cuantos más kilómetros, más competitivo será”, ha señalado.



De otro lado, el subdelegado también ha explicado que Renfe ha trasladado ya al MITMA la solicitud de ampliación a mayores de las actuales frecuencias en las conexiones Almería-Sevilla y Almería-Madrid.



En todo caso, De la Fuente ha dejado claro que la ampliación de frecuencias se hará una vez que se recupere el tráfico ferroviario desde la estación Intermodal de Almería, circunstancia prevista en breves semanas.

