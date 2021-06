Sucesos La Policía Nacional en Almería interviene 32 kilos de cocaína en ruedas de camión miércoles 23 de junio de 2021 , 18:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Dos de los cuatro detenidos han ingresado en prisión acusados de pertenencia a organización criminal, y tráfico de drogas



Agentes de la Policía Nacional en el marco de la Operación Espléndido han detenido a cuatro personas el Almería, y han logrado desmantelar un canal de suministro de cocaína que tenía su origen en las Islas Canarias, y el destino final en Europa. Han sido intervenidos 32 kilos de cocaína ocultos en las ruedas de repuesto de una cabeza tractora.



La operación policial desarrollada con la colaboración de la Policía Nacional en Lugo y Almería, tuvo su origen a principios del año en curso. Los investigadores se habían centrado en una persona de origen gallego, que se servía de su condición de profesional del transporte por carretera para enmascarar sus verdaderas intenciones delictivas.



Éste, en connivencia con los otros dos arrestados residentes en Almerimar-El Ejido-, habían constituido una serie de sociedades mercantiles, para poder importar y exportar maquinaria pesada desde la Península a las Islas Canarias y viceversa.



Dichas mercantiles carecían de más entidad comercial que la propiamente delictiva. La investigación puso de manifiesto que los integrantes de la organización estaban fraguando los preparativos para acometer una operación de narcotráfico.



Cocaína en las ruedas de repuesto de la cabeza tractora

Las pesquisas policiales detectaron un trasporte de una maquina de obras desde Almería a Fuerteventura, a través del puerto de Huelva. Una vez en la isla, la organización alijó en el interior del rulo compactador 32 kilos de cocaína, el cuál subieron a un remolque para que iniciase el viaje hasta Almería nuevamente, dónde fue depositado en una nave industrial.



Los investigadores de la Policía Nacional en Almería observaron entonces algo anómalo: el camión circulaba sin carga y sin las ruedas de repuesto. A las pocas horas, los agentes vieron como el camión volvía a la nave y recogía sus dos ruedas de repuesto.





Aprehensión de 29 paquetes de cocaína

Con estos datos, el pasado día 29 de abril la Policía Nacional en Almería decidió dar el alto al camión, y en un registro del mismo, fueron hallados 29 paquetes de cocaína con un peso de 32 kilos, ocultos en el interior de las ruedas de repuesto. Una vez analizados, los mismos revelaron una pureza del 80 por ciento.





Arresto de dos personas en Almerimar y otra en El Ejido

Más recientemente, el pasado día 1 de junio, la Policía Nacional procedió a la detención de otras dos personas residentes en Almerimar -El Ejido-. Padre e hijo eran los responsables de la empresa asentada en El Ejido, importadora/exportadora de las máquinas de obra, dónde se alojaba el estupefaciente procedente de las Islas Canarias.



Ya en el día de hoy, la Policía Nacional ha puesto a disposición judicial al último de los detenidos, quien había alquilado la nave industrial en el Paraje La Cumbre de El Ejido, para desarrollar las actividades ilícitas.



La Operación Espléndido de la Policía Nacional ha puesto fin a un canal de distribución que suministraba cocaína desde el archipiélago hasta España y Europa, cuya mecánica delincuencial sistematizada, y muy difícil detección por su sencillez, no ha impedido que fuera descubierta por la Policía Nacional.



Los cuatro detenidos han pasado a disposición judicial acusados de un delito contra la salud pública, y pertenencia a organización criminal, acordando la autoridad judicial el ingreso en prisión de dos de ellos.



