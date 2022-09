Economía El subdelegado se reúne con los presidentes de Asempal y Cámara de Comercio lunes 19 de septiembre de 2022 , 17:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El avance en las obras del AVE y el desarrollo de proyectos como el tercer carril o la desaladora del Bajo Almanzora, entre los asuntos abordados El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha mantenido hoy en la Subdelegación un encuentro con los presidentes de Asempal y de la Cámara de Comercio, José Cano y Jerónimo Parra, respectivamente, para conocer las peticiones formuladas por los empresarios almerienses y repasar con ellos la situación actual de las infraestructuras en la provincia, entre otros asuntos. En el encuentro, Martín Fernández ha recordado el “compromiso indiscutible” del Gobierno de España con el tramo de Corredor Mediterráneo que unirá por alta velocidad Almería y Murcia en el año 2026. En la actualidad, se han ejecutado ya casi 1.200 millones en la línea de los 3.300 presupuestados y el avance en las obras es visible a lo largo de todo el trazado. Por su parte, los presidentes de Asempal y de la Cámara de Comercio han pedido que los proyectos de integración ferroviaria en Almería capital y Lorca se “agilicen”, a fin de que puedan ser adjudicados con brevedad. Los representantes empresariales se han interesado también por otros proyectos de infraestructuras, como el enlace entre la A7 y la A92 en Viator –obras que comenzarán de forma inmediata- o el tercer carril de la A7 entre Almería y Roquetas. En este sentido, el subdelegado ha recordado que el MITMA aprobó el pasado mes de julio el proyecto provisional de trazado del tercer carril por 52,8 millones de euros. El proyecto se someterá próximamente al trámite de información pública. En materia hídrica, el presidente de Asempal ha trasladado la importancia de la puesta de nuevo en funcionamiento de la desaladora del Bajo Almanzora, inutilizada desde las inundaciones de 2012. En este sentido, Martín ha destacado que Acuamed comenzará en “pocas semanas” las obras de protección de la planta. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.