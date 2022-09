Almería Reunión de la Junta con el presidente de la Audiencia Provincial y el Fiscal Jefe lunes 19 de septiembre de 2022 , 17:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Aránzazu Martín destaca el compromiso del Gobierno andaluz para mantener un diálogo constante y responder a las necesidades de medios humanos y materiales de los órganos judiciales La delegada del Gobierno en Almería, Aránzazu Martín, junto a la delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública, Carmen Navarro, se han reunido con el presidente de la Audiencia Provincial, Luis Columna, y con el Fiscal Jefe de Almería, José Mª López Cervilla. En sendos encuentros, desarrollados esta mañana en el edificio de la Audiencia, Martín ha mostrado el compromiso del Gobierno andaluz “a mantener un diálogo constante y responder a las necesidades de medios materiales y humanos de los órganos judiciales”. En el transcurso de la reunión, Aránzazu Martín y Carmen Navarro, han analizado la actual situación de las distintas sedes judiciales de la provincia y ha insistido en la voluntad de trabajar coordinados “con los operados jurídicos para responder a sus necesidades atendiendo a sus propuestas”. Además, se ha tratado la puesta en marcha de un nuevo punto de atención al ciudadano para ofrecer información tanto de carácter general como particular, presencial, telefónica y telemáticamente para implementar y mejorar los servicios. A esta medida se suma la apertura del Registro Civil 3 tardes a la semana con el fin de agilizar los trámites y ofrecer un servicio más rápido. Ambas iniciativas se llevan a cabo con el personal de la Administración de Justicia y persiguen ofrecer agilidad y transparencia al ciudadano. Durante el encuentro, se ha destacado tanto desde el Gobierno andaluz como de la Audiencia y la Fiscalía Provincial, “la importancia de la colaboración entre administraciones para estar al tanto de la adecuación que requieren algunas dependencias así como a las plantillas de funcionarios que hay que incrementar”. En este sentido, han acordado mantener contacto periódico con el objetivo de estar al tanto de la evolución de los temas analizados en las reuniones. Para finalizar, la delegada de la Junta de Andalucía ha agradecido la total colaboración y diálogo prestados por parte de Luis Columna y de José Mª López Cervilla en las reuniones desarrolladas junto a la delegada territorial de Justicia, y apela a mantener esta senda durante los próximos años en Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

