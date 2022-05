Almería El subdelegado suplente recibe al nuevo fiscal jefe de la Audiencia martes 31 de mayo de 2022 , 07:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El subdelegado del Gobierno en funciones, Juan Ramón Fernández, secretario general de la Subdelegación, ha recibido hoy al nuevo fiscal jefe de la Audiencia provincial de Almería, José María López Cervilla, que hace una semana tomó posesión de su cargo. López Cervilla ha estado acompañado en la visita por la teniente fiscal, Ana María Linares Vallecillos. En el encuentro, el nuevo fiscal jefe ha apuntado los principales objetivos al frente de la Fiscalía provincial: la creación de una nueva oficina fiscal y la digitalización de la Justicia. El subdelegado suplente ha deseado al nuevo fiscal jefe “el mayor de los éxitos en su nueva singladura profesional”, al tiempo que le ha mostrado la “total colaboración” y la “máxima lealtad institucional” de la Subdelegación del Gobierno en Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

