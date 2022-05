Almería Ampliar La revista “LABOR” sale al público con la entrevista al alcalde de Almería martes 31 de mayo de 2022 , 07:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Según la presidenta del colegio profesional, María del Mar Ayala, LABOR es “El retrato de amor a una profesión” En el día de San Fernando III El Santo, patrón del Arma de Ingenieros, se remitió por la Gerencia del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería, el configurado número 53 de la revista “LABOR”, impulsada por la presidenta María del Mar Ayala Andújar en colaboración con la Junta de Gobierno y con el Consejo de redacción: María del Mar Ayala, Rafael Leopoldo Aguilera Martínez, María del Carmen Ríos Sánchez, Dulce Pilar Miguel Ortiz y Yolanda Hidalgo Asensio con Depósito Legal: AL-117-2000 y maquetación e impresión: Imprenta Morón.com en Santa María del Águila, El Ejido, Almería, pudiéndose ser vista aquí. La revista LABOR nació como una publicación a medio camino entre el balance de un ejercicio profesional y la reflexión sobre los retos para el colectivo. Las páginas esbozan el camino recorrido por los graduados sociales y, al mismo tiempo, dibujan las nuevas sendas abiertas bajo nuestros pies a cada paso. Una mirada al pasado para la construcción del futuro de un colectivo en constante movimiento. La publicación pretende ofrecer a los lectores una mirada al trabajo de los profesionales, sus inquietudes, sus proyectos y sus reivindicaciones. Aquí, encontrarán la profusa actividad colegial, líneas para la reflexión e imágenes para el recuerdo de quienes componen esta familia. Sin embargo, lamento advertir que no hay revista que pueda reflejar el enorme esfuerzo, la dedicación y la responsabilidad demostrado por los graduados sociales en los dos últimos años. Entre la incertidumbre y el miedo, entre la avalancha legislativa y las dudas, entre la crisis sanitaria, la social y la económica, los profesionales han demostrado un nivel de compromiso indescriptible con los ciudadanos a los que representaron ante las administraciones y los tribunales de justicia La pandemia y sus consecuencias han sido, en el mejor sentido, una oportunidad para los graduados sociales. Cuando más apretaba el nudo, el colectivo saltó a la palestra para demostrar su fiabilidad como expertos en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. ¿Cuántos ciudadanos se habrían quedado sin sus prestaciones sin el trabajo de los graduados sociales? ¿Cómo habría solucionado la Administración el entuerto de leyes que solapaban a otras leyes a una velocidad de vértigo? El Real Decreto del Estado de Alarma nos colocó la etiqueta de esenciales y la responsabilidad, gigantesca por momentos, de quienes componen el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería y, por ende, de todos nuestros colegios hermanos de España. Sobre estos cimientos, los graduados sociales nos hemos embarcado en la misión de un reciclaje constante. La sociedad, el Derecho, las Administraciones y, sobre todo, nuestros representados nos obligan a un aprendizaje constante. La revista muestra el denodado esfuerzo por crecer en el conocimiento de la materia. Nuestra labor divulgativa y formativa es constante, con multitud de conferencias y charlas sobre materias laborales y de Seguridad Social. En este sentido, la celebración de las XVIII Jornadas de Trabajo y Seguridad Social, celebradas el pasado mes de septiembre son el mejor ejemplo de esta filosofía. El Palacio de Exposiciones y Congresos en Aguadulce, Roquetas de Mar, reunió a ponentes del máximo manera de honrar a quienes ya no están y contribuyeron a engrandecer este proyecto común que es el Colegio. La celebración de las Jornadas, los actos de formación continua, la firma de los convenios especialmente con la Diputación Provincial de Almería, o la extensión del Servicio de Orientación Jurídico Laboral a toda la provincia son unos hitos construidos en la colaboración, el compromiso y el talento de los graduados sociales de Almería. Las 33 páginas que integran la revista “LABOR” se han subdividido en los siguientes apartados del sumario: el editorial expresado anteriormente; un reportaje con el título “Un hito, una demanda y la Justicia Social”; la agenda con todas las actividades y actos procesales; la entelequia del papel “cero” realizado por José Blas Fernández Sánchez, Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales; entrevista con el Alcalde de Almería, Ramón Fernández – Pacheco Monterreal; El Derecho hay que dictarlo en tiempo y forma, no extemporáneo ni electoralista; In Memoriam; jurisprudencia – salud laboral-; convenios; entrevistas – despachos profesionales-; XVIII Jornadas de Trabajo y Seguridad Social; y esta Corporación de Derecho Público en los medios de comunicación. Destacar, el Convenio de Colaboración firmado con la Diputación Provincial presidida por Javier Aureliano García, relativo a un gran proyecto de vanguardia, un auténtico salto cualitativo. Por primera vez en el país, una provincia ponía en marcha un Servicio de Orientación Jurídico Laboral para todos los municipios con menos de 20.000 habitantes. El acuerdo se firmó el 15 de septiembre de 2021 gracias a la aportación de la Diputación Provincial de Almería. “Este acuerdo es fruto de la excelente relación que mantenemos con el Colegio y todos los graduados sociales de la provincia, una relación que se intensificó durante la parte más dura de la pandemia. Ellos han desempeñado un papel fundamental para atender a las personas que necesitaban acceder a las ayudas que habíamos puesto sobre la mesa para paliar las consecuencias de la emergencia sanitaria”, valoró Javier Aureliano García Molina, presidente de la Diputación de Almería. “Debíamos potenciar aún más la ayuda a personas sin recursos en la provincia en asesoramiento laboral, pensiones, emprendimiento…, muchas cuestiones que, aunque prestamos ese servicio desde el Área de Asuntos Sociales, conseguimos este complemento para que los graduados sociales puedan atender en los Centros de los Servicios Sociales Comunitarios a quien necesite asesoramiento. Queremos llegar a cuanta más gente, mejor, igualar oportunidades, asentar la población, que nadie se tenga que desplazar para recibir este servicio o dejar de recibirlo si no tiene recursos”, añadió García Molina. La entrevista con el Alcalde Ramón Fernández – Pacheco, quien nos ha dejado expresiones afectivas para esta corporación, en el sentido de que : “El Colegio siempre está dispuesto a involucrarse y aportar para una ciudad mejor”; “Los servicios municipales han trabajado al 120 por ciento durante la pandemia”; “Los políticos estamos para dar soluciones a los problemas, no para crearlos”; “La pandemia nos ha obligado a adaptar proyectos, pero no a renunciar a ellos”; “La reforma laboral no cuenta con el respaldo de la mayoría de la Cámara” ; y el Plan Estratégico ha sido el ejercicio de mayor participación ciudadana jamás llevado a cabo en la ciudad y fruto de ese trabajo, Almería está bien preparada, tiene proyectos suficientemente maduros para optar con solvencia a los fondos europeos. Es una lástima que no siempre se hayan establecido criterios objetivos para optar a esas ayudas, pero cuando se ha hecho así, Almería, con su Plan 2030 ha obtenido la ayuda que necesita para lograr lo que los almerienses quieren que sea su ciudad. Y sí, los colegios profesionales han tenido un papel fundamental en ese diseño de la Almería 2030. Y lo pueden seguir teniendo. Ahora mismo, se sigue trabajando en los grupos a través de la empresa municipal Almería 2030 y también en el Proyecto Camina, que va a revitaliza desde Pescadería hasta el centro de Almería a través de la cultura.

