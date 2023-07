Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El Taller de Dirección de los Cursos de Verano sigue siendo muy internacional

lunes 17 de julio de 2023 , 16:21h

El ‘Taller de Dirección (Orquesta, Wind Ensemble, Ópera y Zarzuela)’ ha echado a andar un verano más en los Cursos de Verano de la UAL, y lo ha hecho con el ‘Planteamiento técnico del repertorio del curso’ a cargo de uno de sus directores, Juan José Navarro, que comparte esa responsabilidad con Juana María Fernández, profesora de Música de la UAL y del Conservatorio Profesional de Música de Cuevas del Almanzora. Navarro, director de la Orquesta de la Universidad de Almería, tiene consigo a otro profesional ya clásico en esta propuesta, José Manuel Rodilla, catedrático del Conservatorio Superior de Música de Murcia, además de haber invitado a dos prestigiosos directores en el ámbito internacional.

Kevin Matthew Geraldi, profesor de Dirección y director de la Orquesta de Vientos de la Universidad de Illinois, va a ser uno de los grandes protagonistas, con presencia en Almería desde el inicio hasta el final del curso, primero con dos sesiones teóricas sobre la dirección, en concreto ‘aspectos generales y técnicos’, después con cinco sesiones prácticas con Wind Ensemble, sobre varios temas de Schubert, y finalmente con un concierto, el jueves a las 20.30 horas, de Diesis Wind Ensemble, dirigido por los alumnos que están participando ante la supervisión del propio Geraldi. Un enamorado de la formación, para él “lo más importante es poder transmitir mis conocimientos, mi experiencia, aportarles desde mi trayectoria en el mundo de la dirección, que es lo más importante, porque yo soy una persona que lleva más años trabajando y puedo trasladarles esa experiencia que he atesorado”, textualmente.

Feliz con la invitación, tenía referencias gracias al contacto directo con Juan José Navarro: “Ha mandado mucha información de esta masterclass a diferentes universidades estadounidenses y además nos conocíamos previamente y me había hablado mucho sobre ella, así que tenía ganas de venir y de participar”. España es un país que le atrae y al que elogia por su buen hacer en el panorama musical, e incluso había tenido alguna experiencia previa en Almería, en concreto con la Unión Musical de Roquetas de Mar, dado que es un formador muy requerido en todos los rincones del mundo. En ese sentido, la base es la misma y después se tienen en cuenta diferentes características particulares: “Todas las formaciones realmente son iguales; simplemente las diferencia las peculiaridades de los pueblos y de las costumbres; y en España hay una muy buena tradición de formación musical, tanto en orquesta, como banda o cualquier otra formación musical”.

A través de la música y de compartir experiencias, las distancias se disipan: “Claramente elimina barreras y un ejemplo claro es la masterclass de los Cursos de Verano de la UAL, en la que hay alumnos de Panamá, de México, de EEUIU… es una forma de eliminar barreras y de que personas de diferentes países podamos encontrarnos para aprender y disfrutar de la música”. Una vez metidos en formación, “lo más importante para un buen director es el saber comunicarles y hacerles llegar a los músicos la opinión y lo que el director piensa en torno a la música que se van a interpretar”. En relación a los músicos, “lo más importante, mucho más incluso que la técnica gestual, es tener un buen oído para ser capaz de escuchar todo lo que está pasando delante de él”.

Con el estadounidense se ha entrado en la materia específica con una doble sesión por la tarde de este lunes, tras ocupar la mañana íntegra Juan José Navarro. Ya el martes entrará en acción Marc Moncusí, director de orquesta nacido en Reus y cuya trayectoria a lo largo del planeta es de enorme relevancia, sintiéndose igual de cómodo en el campo sinfónico, operístico y ballet, así como en el de la música contemporánea. Las siguientes jornadas, una vez superadas las etapas teóricas, se alternarán las prácticas con todos los directores, Geraldi, Moncosí, Navarro y Rodilla, para culminar el curso con tres conciertos, uno de ellos de ópera y zarzuela. A ese momento se llegará habiendo trabajado unos repertorios específicos.

Para el de orquesta se contará con el clarinete Luis Lozano, ganador del I Premio del II Concurso Internacional de Interpretación de Almería, y se tocarán ‘Apollo et Hyacinthus’, de Mozart, ‘Quinteto para clarinete y cuerdas’, de Weber, y ‘Sinfonía nº 49 ‘La passione’ F minor’, de Haydn. En cuanto al de ópera y zarzuela, con el Ensemble Diesis, quinteto de cuerda y piano con la soprano Lidia Fernández, se interpretará ‘Le nozze di Figaro’, de Mozart, ‘Quando m´en vo´’, de Puccini, ‘Caballería rusticana’, de Mascagni, ‘O mío babbino caro’, de Puccini, y ‘Carmen’, de Bizet, más ‘El Bateo’, de Chueca, ‘Chateau Margaux’, de Caballero, ‘La marchenera, Petenera’, de Torroba, ‘Danza del fuego’, de Luna, ‘Tango de la Menegilda’, de Chueca, ‘Canción de paloma’, de Barbieri, y ‘Zapateado’, de Giménez. Por último, en cuanto al de ensemble, para octeto de viento, ‘Octet for winds D.72’, de Schubert, y ‘Serenade in C m (KV388)’, de Mozart.