El tenis se echa a la calle en Almería miércoles 02 de noviembre de 2022 , 15:36h El PMD colabora en la actividad que está organizada por la Federación Andaluza de Tenis y que se celebrará este sábado, 5 de noviembre El tenis sale a la calle este fin de semana para brindar una oportunidad única a niños y niñas de Almería. Este sábado, 5 de noviembre, se celebra 'Street Tennis' organizado por la Federación Andaluza de Tenis en colaboración de la empresa Kosmos, organizadora de las Finals Copa Davis en Málaga, y del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería. Durante esta jornada se instalarán seis pistas de minitenis en el Mirador de la Rambla y, desde las 11.00 horas, se impartirán clases a todos los niños y niñas de las escuelas de los clubes de Almería y provincia, así como todos aquellos asistentes que lo deseen. Esta prueba la realizará el director técnico de la Federación Andaluza de Tenis, Sebastián Tobaruela, auxiliado por los entrenadores de la Escuela Municipal de Tenis de Almería. Además, esta prueba no será la única ya que han organizado una demostración de la competición de minitenis por parte de los campeones de Andalucía en categoría benjamín, el equipo del Club de Tenis Aguadulce, con su entrenador Simón Carrillo. Asimismo, hasta las 13.00 horas que durará la actividad, se realizará una demostración de Touch Tennis a cargo de Alberto Rodríguez 'Tillo', almeriense que se ha colocado número uno del mundo de esta nueva disciplina. No es necesario inscribirse para esta actividad ni tampoco tener licencia. Todas las actividades son con carácter gratuito y abierto para la participación de los interesados.

