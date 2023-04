Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería El tiempo de hoy y hasta el 6 de mayo previsto en Almería jueves 27 de abril de 2023 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé jornadas de temperaturas significativamente altas para la época del año en España. A partir del miércoles 26 de abril, habrá cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. En el litoral, habrá intervalos de nubes bajas matinales y brumas, sin descartar nieblas. Si los pronósticos se cumplen, el mercurio rondará los **40 grados**, algo que nunca se ha producido en un mes de abril. Las ciudades más afectadas por el calor serán Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, Murcia o Albacete. Además, las temperaturas nocturnas subirán y desde el jueves se podrán registrar noches tropicales — de más de 20 grados— en zona del sur de la península y el área mediterránea. Este calor incrementa el riesgo de incendios forestales. La previsión meteorológica para Almería es la siguiente:

- Hoy (jueves 27 de abril) la temperatura máxima será de **26.02°C** y la mínima de **17.54°C** con un índice UV de **7** y una probabilidad de precipitación del **0%**¹.

- Mañana (viernes 28 de abril) la temperatura máxima será de **28.05°C** y la mínima de **17.7°C** con un índice UV de **8** y una probabilidad de precipitación del **0%**¹.

- El sábado 29 de abril la temperatura máxima será de **26.4°C** y la mínima de **19.45°C** con un índice UV de **6** y una probabilidad de precipitación del **1%**¹.

- El domingo 30 de abril la temperatura máxima será de **27.92°C** y la mínima de **18.78°C** con un índice UV de **8** y una probabilidad de precipitación del **1%**¹.

- El lunes 1 de mayo la temperatura máxima será de **25.34°C** y la mínima de **15.3°C** con un índice UV de **8** y una probabilidad de precipitación del **1%**¹.

- El martes 2 de mayo la temperatura máxima será de **23.42°C** y la mínima de **15.34°C** con un índice UV de **8** y una probabilidad de precipitación del **0%**¹.

- El miércoles 3 de mayo la temperatura máxima será de **24.63°C** y la mínima de **16.37°C** con un índice UV de **8** y una probabilidad de precipitación del **0%**¹.

- El jueves 4 de mayo la temperatura máxima será de **27.18°C** y la mínima de **17.72°C** con un índice UV de **8** y una probabilidad de precipitación del **1%**¹.

- El viernes 5 de mayo la temperatura máxima será de **28.63°C** y la mínima de **16.28°C** con un índice UV de **8**, una probabilidad del 4% para lluvia y sin nieve prevista¹.

- El sábado 6 de mayo la temperatura máxima será de **22.2°C** y la mínima será de **16°C**, con un índice UV máximo previsto para el día en cuestión es el 8, mientras que el porcentaje máximo previsto para lluvia es del 14%¹.

