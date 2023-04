Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Los letrados del turno de oficio de Almería se movilizan miércoles 26 de abril de 2023 , 19:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Para exigir mejoras en sus condiciones laborales

Un grupo de abogados de Almería se ha concentrado este miércoles en la Ciudad de la Justicia para denunciar la “precaria situación” por la que atraviesan. Una movilización que ha contado con el apoyo de la junta de gobierno del Colegio de la Abogacía de Almería, cuyo vicedecano, Esteban Giménez Rivadeneyra, y su diputado cuarto, Rafael Docavo, han acudido a esta cita para mostrar su apoyo a las peticiones de los colegiados almerienses. Giménez Rivadeneyra ha subrayado las “reivindicaciones históricas de los letrados del turno de oficio que estamos adscritos a la asistencia jurídica gratuita”. “Venimos siempre defendiendo y luchando por una retribución digna de nuestras intervenciones, así como por ejemplo, que se incluyan todas las intervenciones en las que actuamos y no todas están retribuidas”, explica. “Otra reivindicación histórica y muy, muy justa, es que, cuando se le deniega la asistencia jurídica gratuita a un justiciable, no tengamos nosotros que tratar de cobrar nuestros honorarios. Lo lógico sería que la Junta Andalucía abonará esa retribución que nos corresponde, ya que tiene medios más eficaces para poder embargar, y no el letrado del turno de oficio”, añade. También destaca que es necesaria “una equiparación de los módulos en las distintas comunidades autónomas, ya que hay una diferencia sustancial”, en función de dónde trabaje un abogado. Los convocantes han elaborado también su propio comunicado, en el que exponen otras reivindicaciones relativas a la conciliación, el derecho a la desconexión, el reconocimiento como autoridad a los letrados en el ejercicio de la actividad profesional y la mejora de las infraestructuras judiciales. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

