Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería El tiempo en Almería será complicado el miércoles martes 04 de abril de 2023 , 19:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos por viento, olas y frío en Almería, ocho provincias más y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para el miércoles. Se esperan fuertes vientos de levante en el Estrecho y ráfagas intensas en el litoral andaluz, Ceuta, Melilla y Canarias. Además, se pronostican heladas débiles en zonas llanas de la meseta Norte, norte de Aragón y Cataluña, así como en el este de la meseta Sur. Las heladas serán más intensas en el este de la meseta Norte. Las regiones de Burgos, Segovia y Soria estarán en alerta por las bajas temperaturas, mientras que Ceuta, Melilla, Cádiz, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife tendrán avisos por fuertes vientos. Además, se esperan fenómenos costeros que pondrán en riesgo a Ceuta, Melilla, Málaga y La Gomera. En Almería, Cádiz y Granada el riesgo será importante. Para este miércoles se pronostican intervalos nubosos en la mañana en Galicia, área cantábrica, sur de Andalucía, zona de Levante, Ceuta y Melilla. Sin embargo, se espera que a lo largo del día estas zonas pasen a estar poco nubosas. Se espera que los cielos estén mayormente despejados en la Península y Baleares, pero con algunas nubes medias y altas en el cuadrante noroeste. En Canarias, se esperan cielos nubosos con lluvias leves en el norte de las islas y nubes intermitentes en el sur, donde también podrían presentarse precipitaciones débiles. Según los informes, es posible que se presenten calimas en el extremo sur peninsular, así como en Ceuta y Melilla. También se menciona la posibilidad de nieblas matinales en el sureste de la meseta Sur. Se prevé un aumento en las temperaturas máximas en la mitad norte de la península y oeste de Andalucía, mientras que las mínimas disminuirán en gran parte del norte y centro del país, especialmente en la meseta Norte, norte de la meseta Sur y norte de Galicia. También se esperan heladas en la meseta Norte y en los sistemas montañosos del centro y norte de España. Según el informe meteorológico, habrá viento del este en Andalucía y en la mitad sur del área mediterránea. En el litoral andaluz, Ceuta y Melilla se esperan intervalos fuertes de viento, mientras que en el Estrecho habrá levante fuerte. En la vertiente atlántica, el viento será flojo del noreste, aunque algo más intenso en la costa de Galicia. En el noreste peninsular y Baleares, así como en Canarias, se espera un viento flojo y variable. En las islas orientales de Canarias se espera viento del norte, mientras que en las islas occidentales habrá intervalos fuertes. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

