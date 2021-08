Capital El torero Paco Ureña recoge el Capote de Paseo como triunfador de la Feria 2019 lunes 23 de agosto de 2021 , 15:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





“Es un sueño cumplido. Quién me iba a decir que Almería iba a resultar tan importante en mi vida”. Estas palabras del torero murciano Paco Ureña expresan la satisfacción de un profesional que se formó en la Escuela Taurina Municipal de Almería y que hoy ha recogido el Capote de Paseo que le acredita como triunfador de la Feria Taurina de 2019” ha dicho el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco. El acto ha contado con la participación del diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán que, junto al presidente del Foro 3 Taurinos 3, Juan Aguilera, y la concejal del Ayuntamiento de Almería, María del Mar García Lorca, han acompañado al matador al Patio de Luces de Diputación donde ha visitado la exposición ‘Emociones’, de los fotógrafos José Luis Molina y Miguel Asís, donde se le ha hecho entrega de una imagen protagonizada por él en la Feria de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.