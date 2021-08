El pelotón de La Vuelta Ciclista a España saldrá de Roquetas

lunes 23 de agosto de 2021 , 15:34h

Los paisajes de 17 municipios almerienses llegarán a través de La Vuelta a más de 190 países y a un público objetivo internacional de más de 400 millones de espectadores





La edición de 2021 de La Vuelta Ciclista a España será recordada como la más almeriense de la historia gracias al protagonismo de la provincia en dos importantes etapas y, además, como municipio anfitrión de la primera jornada de descanso de la competición. La Diputación de Almería ha conseguido de nuevo que el destino ‘Costa de Almería’ brille en todo el mundo como un paraíso para el ciclismo.



La esperada etapa con meta en el Alto de Velefique celebrada ayer no pudo tener mejor sabor de boca. La escapada de Damiano Caruso, de más de 70 km, fue épica y recordó al ciclismo más puro y que más gusta a los aficionados a este deporte. Primoz Roglic resistió el ataque y mantuvo su liderato. El español Enric Mas fue tercero y se consolida también en la General en ese puesto.



Aficionados al ciclismo de la provincia de Almería y de otros puntos de España y el resto del mundo llenaron de animación y color las curvas de las carreteras almerienses para animar a los ciclistas. La retransmisión televisiva fue testigo de las excelencias del destino ‘Costa de Almería’ para este deporte’.



El diputado de Turismo, Fernando Giménez, ha destacado que “hemos tenido la oportunidad de mostrar la provincia de Almería a todo el mundo y hacerlo con esa diversidad que deslumbra a cualquier visitante y que muchas personas no conocen. Por tanto, estamos muy satisfechos por mostrar las bondades de nuestra tierra, no solo su costa sino también su interior, y destacar las cualidades que tiene para la práctica deportiva durante todo el año”.



Por su parte, el director de La Vuelta, Javier Guillén, tras elogiar el recorrido por la provincia con meta en Velefique ha señalado que “dormiremos dos noches en la provincia de Almería, qué mejor sitio para descansar que en esta tierra con la playa y la calidad de los hoteles y una capacidad hotelera que es capaz de acoger a las 3.000 personas de La Vuelta. No hay mejor sitio para descansar y coger fuerzas que Almería”.



Guillén ha cifrado en 500.000 euros el retorno económico directo para la provincia de Almería gracias a las dos jornadas que la caravana de La Vuelta pasará en la provincia. A estas cifras hay que sumar el incalculable impacto mediático con una promoción de la provincia que llega a más de 190 países y a una audiencia potencia potencial de más de 400 millones de espectadores.



La Vuelta continúa mañana, martes 24 de agosto, con salida en Roquetas de Mar. El pelotón iniciará en el municipio del Poniente un recorrido de unos 190 km que le llevarán por la costa hasta Rincón de la Victoria, Málaga, donde finalizará la carrera con todas las condiciones para que sea al sprint.



Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar, ha valorado muy positivamente el paso de La Vuelta por la ciudad: “Es una oportunidad increíble para proyectar nuestro municipio en todo el mundo ante millones de personas. Esta competición es importante, tanto por lo que genera de forma directa toda la infraestructura que mueve, como de forma indirecta por la campaña de imagen y promoción a nivel turístico y deportivo. Estamos muy orgullosos y satisfechos de tenerla aquí con nosotros e invitamos a todos los ciudadanos a que participen en ella”.



La salida se realizará desde la Avenida Ciudad de Cádiz sobre las 12:00 horas. El Consistorio roquetero ha realizado una ardua labor organizativa y todo está a punto para que el municipio reciba a la competición ciclista más importante de nuestro país, que pasará por la Avenida Playa Serena, Avenida Entremares, Avenida Las Marinas, Avenida Sabinar, Avenida Roquetas de Mar, Carretera de Alicún, Avenida Curro Romero, Camino del Cañuelo y Carretera La Mojonera para seguir por A-1050.



Además de Velefique y Roquetas de Mar, las dos etapas de la Vuelta 21 en la provincia de Almería mostrarán al mundo los paisajes de Huércal-Overa, Zurgena, Cantoria, Líjar, Olula del Río, Bacares, Bayarque, Purchena, Armuña de Almanzora, Tíjola, Olula de Castro, Castro de Filabres, El Ejido, Balanegra y Adra.