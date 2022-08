Deportes El Torneo de Esgrima de Feria exhibe el talento de la cantera almeriense jueves 25 de agosto de 2022 , 17:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, visita la competición, organizada por el Club Sé Esgrima en el Palacio de los Juegos Almería es un referente en esgrima. La sede de la Federación Andaluza de Esgrima está en la ciudad, su presidenta es almeriense, Astrid Ferrando, el pasado mes de julio el Pabellón de Deportes de El Toyo acogió una concentración internacional con 200 deportistas de élite procedentes de doce países, y la cantera no para de lograr éxitos. Un talento a rebosar que se ha podido comprobar en el Torneo de Esgrima de Feria que organiza el club Sé Esgrima, junto al Patronato Municipal de Deportes. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha visitado la competición y comprobado la calidad de los jóvenes tiradores, afirmando que “seguimos disfrutando con el amplio programa de la Feria Deportiva. Nos sentimos muy satisfechos de la numerosa participación y en el caso de la esgrima es un deporte en constante crecimiento y donde Almería tiene una cantera que no para de lograr éxitos”. En el Torneo participan más de una quincena de tiradores de edades comprendidas de entre 7 a 17 años, entre ellos Dolores Rodríguez, campeona de Andalucía sub17, Hugo Ortiz, campeón de Andalucía sub13, Rubén Rubia, campeón de Andalucía sub15, y Olga Antolín y Ana María González, campeonas de Andalucía sub 11 años. El director del club, José Francisco Guerra, afirma que “es un torneo en la modalidad de espada, donde participa la cantera de Almería. Existe una gran afición en la ciudad, los tiradores tienen gran calidad y este torneo de feria nos sirve para preparar el inicio de la temporada”. El Palacio de los Juegos Mediterráneos ha podido disfrutar con esta modalidad también durante las fiestas patronales. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

