Capital Almería es la segunda escala de la expedición por el V Centenario de Elcano jueves 25 de agosto de 2022 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Cultura, Diego Cruz, recibe a la comitiva, en un acto al que asistió el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco Tras hacer su primera parada en Cartagena, la expedición GNA22 de la Asociación Amigos de los Navegantes y Exploradores Españoles (AGNYEE), compuesta por seis embarcaciones, ha hecho escala en Almería estos días, como segundo puerto de un itinerario que le llevará en próximas fechas por Melilla, Málaga, Algeciras, Cádiz y Sevilla, habiendo recorrido cerca de 600 millas náuticas. Una iniciativa que tiene un múltiple carácter divulgador. Por un lado, “recordar la gesta comenzada por Magallanes y culminada por Juan Sebastián Elcano, pero también dar el valor que merecen a otros siete navegantes y exploradores españoles, uno por escala, además de concienciar sobre la importancia de proteger la Posidonia Oceánica Mediterránea”, destacó el concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, encargado de dar la bienvenida a la expedición por parte municipal, anoche, en el Club de Mar de la capital. En el acto también estuvo presente Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Mariano Sarmiento, presidente del Club de Mar, y Jesús Caicedo, presidente de la Autoridad Portuaria de Almería. “Almería Es Cultura y, como concejal del Área, además de daros la bienvenida a una tierra a la que todo el mundo vuelve cuando la conoce, para mí es un placer ver también cómo vuestra iniciativa viene a difundir la historia de una campaña de navegación histórica, como la realizada por Juan Sebastián Elcano, y también la de otros siete navegantes o exploradores españoles y los hechos por los que se hicieron acreedores de un merecido reconocimiento en la Historia de España”, apuntó Diego Cruz. La sesión contó con las conferencias de Arturo Ruiz Falcó, sobre Juan Sebastián Elcano, del teniente de Navío, Alberto Cervera, sobre el personaje histórico de Isabel Barreto, y de Antonio Frías, biólogo y excoordinador de las Reservas Marinas de Cabo de Gata-Níjar e Isla de Alborán. Además, se entregó una distinción a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, y de Reconocimiento al Club de Mar de Almería. Isabel Barreto fue Primera Almirante de la Armada española, Adelantada de las Islas de Poniente, nació en Pontevedra en 1567 y falleció en 1612. Siendo aún niña, se trasladó con su familia al Virreinato del Perú. Allí contrajo matrimonio con el Adelantado Álvaro de Mendaña, en 1585. Embarcó en la expedición que su marido organizó por el océano Pacífico y que partió el 16 de junio de 1595, desde el puerto de Paita, en el virreinato del Perú, hacia las míticas islas Salomón. La expedición constaba de cuatro embarcaciones, y estaba compuesta por más de 400 personas; entre la tripulación iban tres hermanos de Isabel y el cronista portugués Pedro Fernández de Quirós, que tuvo frecuentes enfrentamientos con ella, a causa del carácter demasiado riguroso que a ella se le atribuía. En un primer momento, la flota descubrió las islas Marquesas. Durante su estancia en las islas Santa Cruz, Mendaña enfermó gravemente de malaria, y falleció ese mismo año de 1595. Antes de morir, y dado que tenía cédula particular de Su Majestad con poder suficiente, nombró a su mujer gobernadora en tierra, y al hermano de esta, Lorenzo Barreto, almirante de la expedición; pero Lorenzo murió unos días después e Isabel se encargó del mando de la expedición, como «Adelantada del mar Océano». Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

