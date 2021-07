El Toyo se suma en verano a la programación del Área de Cultura

viernes 16 de julio de 2021

El concejal delegado, Diego Cruz, anticipa que “además, la programación estival no acabará con la Feria, sino que tendremos un mes de septiembre repleto de propuestas”





Más de un año con más de cien eventos y espectáculos desarrollados con plena seguridad, agilidad en los cambios de fechas, en la adaptación de los espacios y aforos, en la siempre difícil tarea de reubicar fechas… El Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería ha mantenido activo a todo el tejido que se mueve alrededor del mundo cultural y, paso a paso, con menos márgenes temporales a la hora de poder programar, dadas las lógicas incertidumbres, ha dibujado ya trece meses de una intensa actividad que, ahora, se vuelve a refrendar con otra ‘tacada’ de confirmaciones para lo que queda de mes de julio y mes de agosto.



El concejal delegado del Área, Diego Cruz, explica que “los modos de trabajo han cambiado en este último año, porque los aforos y las circunstancias pueden variar de una semana para otra y eso nos exige y nos obliga a programar algunos eventos conforme tenemos la seguridad de que vamos a poder realizarlos con las condiciones acordadas”.



De esta forma, a un verano que ya ha contado con una nueva edición de Alamar, Antonio Orozco, las cinco noches de Cabaret Festival, la inauguración de la competición internacional del USN World Summer Cup de raperos, todo el bloque de conciertos de Cooltural Go!, que sigue en marcha hasta septiembre y que anunció hace unos días la edición del Carnaval de Verano o del completo Festival de Flamenco y Danza, se suman ahora nuevas propuestas.



Diego Cruz también desvela que “además, la programación estival no acabará con la Feria, sino que tendremos un mes de septiembre repleto de propuestas que ya están encaminadas y que iremos desvelando poco a poco si la situación sanitaria nos lo sigue permitiendo”. En este sentido, Cruz concluye afirmando que “creo que los datos están ahí, en trece meses se han organizado más de cien actividades desde el área de Cultura, hemos recuperado también todas las citas anuales que se tuvieron que ver suspendidas en 2020 y aunque tenemos que ser cautos y seguir extremando las precauciones, los almerienses y quienes nos visiten estas semanas pueden estar tranquilos: la Cultura en Almería, es Segura y pueden asistir con total tranquilidad a los eventos programados”.



Plaza del Mar de El Toyo

La más llamativa de las novedades es la reincorporación de la Plaza del Mar como escenario de actividades del Área de Cultura. Diego Cruz detalla que “este punto de encuentro en una zona turística como El Toyo siempre ha tenido una línea de programación en verano que volvemos a relanzar este año”. Será concretamente con cinco noches de monólogos y cine bajo el nombre de ‘Dolby Comedy’ y otros tres conciertos, con entrada libre y comienzo a las 22.00 horas. Los conciertos serán de Héroes, proyecto de Carlos Segarra y Miguel Ángel Escorcia el 22 de julio, Los Mambo Jambo el 5 de agosto de Tenessee el 12 de agosto.



Con el espíritu del cine de verano y en clave de humor, nace Dolby Comedy. Se trata de una programación de cine al aire libre que llevará al anfiteatro de la Plaza del Mar de El Toyo (Retamar) algunas de las comedias de humor absurdo más memorables de la historia del cine. Todas las películas serán presentadas por cómicos que harán un breve monólogo relacionado con la temática de la noche y de la película para finalmente dar paso a la proyección.



Dolby Comedy se desarrollará todos los miércoles entre el 21 de julio y el 18 de agosto a las 22.00 h. La proyección será con doblaje en castellano y subtítulos en castellano para personas con discapacidad auditiva. La entrada será gratuita hasta completar aforo.



Las fechas son las siguientes: Kikín Fernández y ‘Scary Movie’ el 21 de julio; Langostinito de Almería Postureo y ‘Top Secret’ el 28 de julio; Antonia Triviño y ‘Loca Academia de Policía’ el 4 de agosto; Kikín Fernández y ‘Agárralo Como Puedas’ el 11 de agosto; y Paco Calavera y ‘Hot Shots’ el 18 de agosto.



Ciclo 3 Lunas, de la OCAL

La Orquesta Ciudad de Almería tampoco faltará a su cita con los almerienses en verano. Además de su concierto de Feria, que se anunciará próximamente, del 20 al 27 de julio se desarrollará el ‘Ciclo 3 Lunas’, tres conciertos que serán las noches del 20, 21 y 27 de julio, la primera de ellas en el claustro de la Escuela de Arte, los dos siguientes en el claustro de la Catedral, recuperado como espacio de conciertos gracias al acuerdo entre la nueva dirección del Obispado y el Área de Cultura. En todos los casos comenzará a las 21.00 horas, las entradas están a la venta en los canales habituales y tienen un precio de 10 euros.



El del martes, día 20, será un ‘Concierto Percusión’, con Jorge y David Cano y un repertorio con Bach, Ginastera, Ignatowicz, Piazzolla… La noche del 21 de julio será con un concierto con la Orquesta Joven de Almería, dirigida por Michael Thomas y un programa con obras de Beethoven, Albéniz, Mozart y Borodin. Por último, el 27 de julio será el concierto ‘Cartas a Julieta’, de Elvis Costello y Brodsky, que contará con la participación del cantante Thomas Vikström junto a un cuarteto de cuerda de la OCAL.





Nuevos conciertos de Feria

La Feria de Almería también completa su oferta musical y escénica. A los confirmados en el jueves pre-feria de Kutxi Romero el jueves, 19 de agosto, las dos noches de Cooltural Fest, con cartel por desvelar, los días 20 y 21, India Martínez del jueves 26 y Bonnie Tyler el viernes 27, se suman ahora el espectáculo infantil La Granja de Zenon para el domingo, 22 de agosto, una Noche Canalla para el lunes 23, Camela en la noche del martes 24 y la internacional Ana Mena para el sábado, 28 de agosto.



Hay que recordar que, además de los conciertos de Cooltural Go!, en las próximas semanas seguirá desarrollándose el 54º Festival de Flamenco y Danza de Almería, cuyas entradas están ya a la venta en www.almeriaculturaentradas.es y en la taquilla municipal, están confirmados los conciertos y nuevas giras de Los Vivancos (6 de agosto), Miguel Campello (13 de agosto) y Vanesa Martín (14 de agosto).