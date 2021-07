Deportes Dos almerienses en el equipo olímpico para Tokio viernes 16 de julio de 2021 , 18:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Treinta y ocho deportistas andaluces han logrado la clasificación olímpica y competirán a partir del próximo 23 de julio en los Juegos de la XXXII Olimpiada, en Tokio (Japón), lo que supone igualar el récord de participación olímpica del deporte de Andalucía, que databa de Barcelona 1992, y superar el tope de participantes en unos Juegos sin el factor de país anfitrión, registrado en Atenas 2004, con 36.



Los 38 andaluces, veintiuna mujeres y diecisiete hombres –por primera vez más mujeres que hombres-, integrarán el equipo olímpico español que viajará a Japón por designación del Comité Olímpico Español y las distintas federaciones españolas, y que alcanza la cifra de 321 deportistas, de forma que la representación andaluza supone el 11,8 % del total, la mayor proporción jamás alcanzada en los Juegos Olímpicos.



Con estas cifras, Andalucía prácticamente equipara su contribución al equipo olímpico y su protagonismo en el número de licencias deportivas olímpicas anuales en el contexto nacional, que se cifra en el 12,4 %, además de ocupar el honorifico tercer puesto del podio entre comunidades autónomas en función del número de representantes en el equipo olímpico español, únicamente por detrás de Cataluña y muy cerca de Madrid.



Los deportistas andaluces clasificados para Tokio 2020, que poseen una media de edad de 28,5 años, actuarán en 18 modalidades deportivas, que son, por orden de participantes, atletismo (8), balonmano (4), hípica (3), fútbol (3), natación (3), hockey (2), piragüismo (2), remo (2), tenis (2), ciclismo, golf, halterofilia, judo, karate, tenis de mesa, tiro olímpico, vela y voleibol, estas últimas con un participante.



Por adscripción territorial, cabe reseñar que la provincia con más deportistas clasificados es Sevilla, con 13 participantes, seguida por Málaga, con 6, y Granada, con 5. A continuación figuran las demarcaciones de Cádiz y Jaén, con 4, y Almería, Córdoba y Huelva, con 2 cada una.



Entre los deportistas que competirán en Tokio 2020, hay que destacar que 27 debutarán en unos Juegos Olímpicos y que solo 11 ya han tenido el privilegio de cruzar las puertas de la Villa Olímpica, subrayando que lo harán por tercera vez Sebastián Martos, de atletismo; Carmen Martín y Marta López, de balonmano; Fátima Gálvez, de tiro olímpico; y Adrián Gavira, de voleibol. Por otro lado, será la segunda presencia en los Juegos para David Valero (ciclismo), Azahara Muñoz (golf), David Sánchez (halterofilia), Severo Jurado (hípica), Julia Figueroa (judo), y Blanca Manchón (vela).



Hay que lamentar las ausencias de la jugadora de bádminton Carolina Marín y la gimnasta Ana Pérez, quienes habían logrado la clasificación por cumplimiento de los criterios técnicos especificados para cada modalidad y que, por mor de sendas lesiones, no podrán repetir participación olímpica y, en el caso de la onubense, defender el título conseguido hace cinco años en Río de Janeiro (Brasil). Asimismo, el jinete Claudio Castilla, designado como titular del equipo nacional de doma clásica, no viajará finalmente a Tokio debido a una imposibilidad de última de hora de su caballo, “Alcaide”.



Pese a estas bajas, la presencia andaluza en Tokio 2020 cabe calificarse de “excelente” a tenor del récord histórico igualado y que viene a refrendar la estrategia de apoyo al deporte olímpico y paralímpico que ha llevado a cabo la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, cuadriplicando desde el año 2019 el presupuesto de la Fundación Andalucía Olímpica para facilitar un incremento de becas y cuantías a nuestros deportistas y técnicos. En concreto, en este ciclo olímpico más de un millón de euros de inversión en más de 500 becas y premios a los más destacados deportistas de la Comunidad a través del Plan Andalucía Olímpica.



Esta estrategia viene a complementarse con la creación, por primera vez, de las ayudas Olimpus, que otorga la Consejería de Educación y Deporte a los deportistas olímpicos andaluces incluidos en los planes nacionales ADO y ADOP.



También hay que mencionar el incremento del presupuesto a federaciones deportivas en estos últimos años, y que en este último asciende a un millón de euros. Además, la Consejería de Educación y Deporte ha desarrollado al mismo tiempo un plan de difusión de los valores olímpicos, reforzando la promoción deportiva a través de los programas M entor 10 y Todos Olímpicos, con deportistas referentes de la Comunidad.



Andalucía ha destacado además por sus iniciativas para proteger la salud de los deportistas durante la pandemia y en su preparación para los JJ.OO. con test de anticuerpos, test de antígenos y poniendo a su disposición el Centro Andaluz de Medicina del Deporte. La Consejería de Educación y Deporte también ha facilitado en el último año la conciliación educativa y deportiva, con la creación de los Centros Educativos de Excelencia Deportiva de Andalucía.



El presupuesto global del Plan Andalucía Olímpica se nutre de la aportación de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, los patrocinios de Fundación Cruzcampo, Fundación Cajasol, Coca-Cola European Partners y ONCE, y las contribuciones de sus socios institucionales (Diputación de Granada, Diputación de Jaén, Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de Dos Hermanas) y ayuntamientos colaboradores (Alcalá de Guadaira, La Rinconada y Torredelcampo). Además, la Fundación cuenta con el apoyo, como fundador, del Comité Olímpico Español, así como del Comité Paralímpico Español. DEPORTISTAS ANDALUCES CLASIFICADOS PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE TOKIO 2020 Deporte Apellidos Nombre Provincia Edad Especialidad Pruebas Atletismo Bueno Fernández Laura GR 28 Pista 4x400m (X) Atletismo Fontes García-Balibrea Ignacio GR 23 Pista 1500m (M) Atletismo García-Caro Lorenzo Laura HU 26 Marcha 20km marcha (F) Atletismo Martos Roa Sebastián JA 32 Pista 3000m obstáculos (M) Atletismo Pérez García María GR 25 Marcha 20km marcha (F) Atletismo Pérez Rodríguez Maribel SE 28 Pista 100m (F) Atletismo Robles Campos Carolina SE 30 Pista 3000m obstáculos (F) Atletismo Romero Franco Natalia JA 33 Pista 800m (F) Balonmano Gutiérrez Bermejo Jennifer María CA 26 Balonmano Balonmano (F) Balonmano López Herrero Marta MA 31 Balonmano Balonmano (F) Balonmano López Jiménez Soledad MA 29 Balonmano Balonmano (F) Balonmano Martín Berenguer Carmen María AL 33 Balonmano Balonmano (F) Ciclismo Valero Serrano David GR 33 Montaña Cross-country (M) Fútbol Ceballos Fernández Daniel SE 25 Fútbol Fútbol (M) Fútbol Gil Salvatierra Bryan CA 20 Fútbol Fútbol (M) Fútbol Miranda González Juan SE 21 Fútbol Fútbol (M) Golf Muñoz Guijarro Azahara MA 34 Golf Golf (F) Halterofilia Sánchez López David AL 27 Halterofilia 73kg (M) Hípica García Mena José Antonio CA 41 Doma clásica Individual y equipo Hípica Jurado López Severo SE 33 Doma clásica Individual y equipo Hípica Gaviño González Francisco SE 24 Completo Individual Hockey Cano Ruiz Carmen JA 29 Hockey hierba Hockey hierba (F) Hockey Ruiz Castilla Mª Ángeles JA 31 Hockey hierba Hockey hierba (F) Judo Figueroa Peña Julia CO 30 Judo 48kg (F) Karate Quintero Capdevila Damián MA 37 Kata Individual (M) Natación De Toro Domínguez Miguel SE 28 Waterpolo Waterpolo (M) Natación Ozhogina Ozhogin Alisa SE 21 Artística Dúo y equipo Natación Ruiz Bravo Paula MA 22 Aguas abiertas 10km (F)

Piragüismo García de la Borbolla Yaque Cayetano SE 20 Esprint C-2 1000m (M) Piragüismo Martínez Estévez Pablo SE 24 Esprint C-2 1000m (M) Remo Canalejo Pazos Jaime SE 30 Remo Dos sin timonel (M) Remo García Ordóñez Javier SE 29 Remo Dos sin timonel (M) Tenis Carballés Baena Roberto GR 28 Tenis Individuales y dobles (M) Tenis Davidovich Fokina Alejandro MA 22 Tenis Individuales y dobles (M) Tenis de mesa Robles Martínez Álvaro HU 30 Tenis de mesa Individuales (M) Tiro olímpico Gálvez Marín Fátima CO 34 Plato Foso individual (F) y por equipos (X) Vela Manchón Domínguez Blanca SE 34 Olímpica RS:X (F) Voleibol Gavira Collado Adrián CA 34 Vóley-playa Vóley-playa (M) Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

