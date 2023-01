Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes El voleibol inicia este fin de semana la primera jornada de los JDM miércoles 25 de enero de 2023 , 19:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha deseado suerte “a los deportistas” que llenarán el Palacio de los Juegos del 27 al 29 de enero En Almería se respira deporte. Las instalaciones municipales se llenarán este fin de semana con el comienzo de los Juegos Deportivos Municipales de los equipos colectivos, competición estrella del Patronato Municipal de Deportes donde se reúnen alrededor de 25 disciplinas y en la que se aglutinan 8.000 deportistas de la cantera base. De este modo, el voleibol será uno de los que arranque la primera jornada. Estos deportes colectivos como son el baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol-sala, agrupan a un multitudinario grupo de deportistas. Son unos 4.500 escolares, repartidos entre 2.000 jugadores en baloncesto, 1.200 en voleibol, 800 en balonmano y 700 en fútbol-sala. La primera jornada de los Juegos Deportivos Municipales de voleibol se desarrollará del 27 al 29 de enero y desde las 16:00 horas, el Palacio de los Juegos Mediterráneos rebosará de equipos intentando conseguir el primer puesto. Desde prebenjamines hasta senior, los deportistas competirán en esta jornada ilusionante donde el voleibol será el protagonista. Las categorías de prebenjamín, benjamín y alevín tendrán que disputar partidos de la siguiente forma, según detalla la delegación almeriense de vóley, a 3 sets de 15 puntos cada set, con el sistema de “acción-punto” (cada jugada concede un punto al ganador de dicha jugada, excepto cuando se cumplen el número máximo de saques (3) de un jugador que vuelve el saque al equipo contrario sin haber conseguido ganar la jugada y sin puntuar). La segunda jornada de los JDM de voleibol se hará del 10 al 12 de febrero y, de momento, el concejal de Deportes Juanjo Segura ha deseado suerte, por la celebración de esta competición, “a todos los participantes, es un orgullo ver a tantos deportistas reunirse en el Palacio de los Juegos Mediterráneos, desde el PMD seguiremos apostando por el desarrollo y promoción del deporte base con esta competición junto a las escuelas deportivas”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Por tercer año Almería será sede del Arena 1000 de Balonmano Playa

