Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital David Bisbal será Hijo Predilecto de la Ciudad de Almería miércoles 25 de enero de 2023 , 19:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa, María del Mar Vázquez, destaca la “trayectoria deslumbrante de un almeriense enamorado de su tierra” El Ayuntamiento de Almería va a iniciar el expediente para declarar al artista internacional David Bisbal como Hijo Predilecto de la Ciudad de Almería. Así lo ha dado a conocer esta mañana la alcaldesa, María del Mar Vázquez, quien ha destacado la “trayectoria deslumbrante” del cantante y su vínculo permanente con su tierra. Este título es una distinción excepcional y su concesión está reservada para casos también excepcionales de personas o instituciones que se han destacado por sus méritos, cualidades o relevantes servicios prestados en beneficio, mejora o prestigio de la Ciudad de Almería, como es el caso que nos ocupa. Vázquez ha asegurado que “a los almerienses nos encanta nuestra tierra y nos sentimos orgullosos de aquellos que presumen de serlo”. En este sentido, ha señalado que “David siempre tiene presente sus raíces y nunca ha olvidado sus raíces porque sabe que ser almeriense es, probablemente, el mejor modo de estar en el mundo”. La alcaldesa se ha puesto en contacto con los portavoces de los diferentes grupos municipales y todos han manifestado su apoyo a la propuesta de la alcaldesa, reconociendo la trayectoria y prestigio profesional y personal del homenajeado para recibir esta distinción, que será elevada próximamente a Pleno. María del Mar Vázquez ha explicado que “el Ayuntamiento ha decidido, por unanimidad, agradecer todo el cariño que David Bisbal viene demostrando por Almería con el mayor honor institucional que le puede ofrecer: el nombramiento de Hijo Predilecto”. Por otra parte, ha manifestado que “el reconocimiento se lo entregaremos en breve, en su ciudad, para confirmar una vez más lo mucho que le queremos, le admiramos y le respetamos por ser un ejemplo profesional y un almeriense enamorado de su tierra”. David Bisbal Ferre (Almería, 5 de junio de 1979) acaba de cumplir veinte años de trayectoria profesional durante la que ha logrado tres Grammy Latinos, tres Billboard Latinos, tres World Music Award, dos Premios Ondas y más de 80 galardones nacionales e internacionales. Además, ha conseguido 11 discos de diamante y ha ofrecido más de 1.000 conciertos en todo el mundo. Ha actuado en recintos tan míticos, como el Royal Albert Hall, el O2 Arena de Londres, el Carnegie Hall, el Barclays Center de Nueva York, el Teatro Real de Madrid o el Olympia de Paris y ha colaborado con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Miley Cyrus, Rocío Jurado, Rihanna, Alejandro Fernández, Marco Antonio Solís, Sebastian Yatra, Juanes, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, Raphael, Juan Gabriel, Plácido Domingo o Tini. David Fernández Borbalán, el precedente El último nombramiento como Hijo Predilecto de la ciudad de Almería se produjo en febrero del año 2019 y fue a David Fernández Borbalán, exárbitro que ejerció durante 14 años en la Primera División del fútbol español y una persona muy respetada en la ciudad, especialmente en el mundo del fútbol. Previamente, se concedió el título de Hijo Predilecto de la ciudad de Almería en el año 2000 y fue, a título póstumo, a Juan Rojas, concejal de Deportes en aquella Corporación hasta su inesperado fallecimiento y persona muy querida en la ciudad, especialmente en el mundo del fútbol, no en vano logró ascender con la AD Almería desde Tercera a Primera División. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Cosentino regala a sus empleados un concierto especial de David Bisbal

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.