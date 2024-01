Deportes Ampliar Pickleball y Speedcubing llegan a los Juegos Deportivos Municipales martes 23 de enero de 2024 , 17:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los 39º Juegos Deportivos Municipales apuestan por la inclusión y valores como el compañerismo y el respeto con el lema ‘Aquí jugamos todos/as’

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Jesús Casimiro, ha presentado la 39ª edición de los Juegos Deportivos Municipales que, con el lema ‘Aquí jugamos todos/as’, suponen una invitación a la inclusión y al reconocimiento de los valores inherentes al deporte: el esfuerzo, el compañerismo, la solidaridad, el respeto a la diferencia, el saber encajar la derrota y disfrutar la victoria con elegancia. “En este propósito tenemos algo que decir y hacer todos como espectadores, padres y madres, entrenadores y deportistas”, ha asegurado el edil, quien ha avanzado una campaña de concienciación bajo el título ‘Tarjeta Verde al Juego Limpio’. El Patronato Municipal de Deportes contaba hasta ahora con una oferta 25 disciplinas deportivas para mayores, jóvenes y que van desde el senderismo, hasta el fútbol, baloncesto, orientación, lucha, voleibol, tenis, bádminton o gimnasia rítmica entre otros. “Queremos seguir ampliando la oferta deportiva porque estamos convencidos de que cada niño, joven o adulto que aún no practica asiduamente uno, es porque no ha encontrado el suyo”, ha trasladado Casimiro. En este sentido, ha anunciado que las novedades deportivas para esta edición son la incorporación del Pickleball y el Speedcubing. El primero es un nuevo deporte de raqueta que se suma a la oferta de disciplinas en Almería. “En la ciudad ya con un club deportivo, CD Pickleball Almería, presidido por Adrián Paterna, que reúne lo mejor del pádel, tenis y bádminton”, ha relatado el edil, quien ha apuntado que “se puede aprender y jugar desde el primer momento y está basado más en la técnica que en la preparación física. Y sobre todo es muy divertido”. En la actualidad, el club juega en las cuatro pistas que se han creado en la Universidad de Almería. Respecto al segundo, consiste en resolver un Cubo de Rubik. “En los últimos años, Almería ha visto crecer el Speedcubing, una disciplina de gran popularidad entre los más jóvenes en los que se mide la destreza y agilidad mental para resolver el cubo en tiempo récord”, ha explicado. “Contamos con la Asociación Almeriense de Speedcubing y desde la Concejalía queremos ubicar las Jornadas de los Juegos Deportivos Municipales en el Frontón Andarax. Ya tenemos fecha de las tres jornadas que serán el 24 de marzo, el 7 de abril y el 9 de junio”, ha adelantado el concejal. Por su parte, el promotor deportivo del Patronato Municipal de Deporte y gestor de los Juegos Deportivos Municipales, Manuel Cortés, ha ofrecido más detalles sobre datos en participación, asistencia, instalaciones y calendario de fechas. “El objetivo es volver a recuperar los datos de participación previos a la pandemia, que estaban en más de 8.000 personas inscritas, ya se está remontando y este año hemos alcanzado los 6.500 participantes”, ha trasladado. Como datos de asistencia, el año pasado más de 60.000 personas disfrutaron de las distintas modalidades de los Juegos Deportivos Municipales. Las instalaciones principales siguen siendo los pabellones municipales a los que se suman los convenios con centros escolares y la Universidad de Almería. Y como fechas, los deportes individuales se irán celebrando durante todo el año y los colectivos se cerrarán en mayo durante tres o cuatro días, con una clausura en el pabellón de El Toyo con la entrega de trofeos y medallas. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

