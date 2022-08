Deportes El XI Campus de Judo en Feria de Almería reúne a 105 deportistas viernes 26 de agosto de 2022 , 17:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal Juanjo Segura visita el evento, donde judokas de toda España preparan la nueva temporada, con competiciones y sesiones de entrenamiento Cuando se acerca la nueva temporada se convierte en una tradición que los judokas de toda España se reúnan en Almería para prepararla, con competiciones y sesiones de entrenamiento. Es el XI Campus de Judo Ciudad de Almería, organizado por la Escuela Municipal de Judo Alianza KSV, que reúne a 105 deportistas desde el día 25 y hasta el próximo 28 de agosto en el Palacio de los Juegos Mediterráneos. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, visitó en la tarde de ayer, jueves, las instalaciones y ha manifestado que “este campus es una excelente puesta a punto para el comienzo de la temporada, y cuenta como siempre con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes”. El Campus se estructura en competiciones por parejas bajo la disciplina de judo en el suelo: “En este caso solamente se hace trabajo de suelo, no hay caída y proyecciones”, explica León Granda, presidente de la Escuela Municipal de Judo Alianza KSV. El resto de días se realizan sesiones de entrenamiento de dos horas cada una, una por la mañana y otra por la tarde. León Granda explica que “tras la pandemia es una alegría para los judokas volver a reunirse. Están muy contentos con el resultado, han mejorado técnicas y están trabajando para la pretemporada”. Además, el hecho de que coincida con la Feria les permite, dentro de la moderación del entrenamiento, vivir algunos momentos de asueto. La competición de suelo ha tenido como ganadores a Lucas Soler y Dani Soler, y el nivel del campus se refleja en la categoría de los participantes, entre ellos María Gómez, medalla de Bronce en Mundial de Ecuador, y Laura Gómez, medalla de oro en las Olimpiadas de la Juventud en Croacia. El Patronato Municipal de Deportes es uno de los colaboradores del Campus de Judo Ciudad de Almería. Una jornada de cuatro días “de mucho trabajo, de aprendizaje, de metodologías, en definitiva de sumar, y de multiplicar”, apostilla León Granda. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

