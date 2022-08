Capital José Hernández gana el concurso de la XXX Feria Alfaralmería viernes 26 de agosto de 2022 , 17:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Cultura, Diego Cruz, entrega los premios al ganador, al segundo, Francisco Casas, y al tercero, Luis Ferreira Alfareros y ceramistas de toda España son los protagonistas de la Rambla de Almería durante las fiestas patronales con la XXX Feria Alfaralmería, que se celebra desde el pasado martes y hasta mañana, 27 de agosto, con la participación de 21 artesanos del barro. Además de las jaimas destinadas a exponer y vender las piezas, hay otra para talleres infantiles y una última donde se han expuesto los trabajos que han participado en el concurso que organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería. José Alberto Hernández ha sido el ganador, con una hermosa tinaja hecha con barro de la tierra y motivos florales de la uva. En segundo lugar, Francisco Casas, con un centro de mesa con dibujo de una garza y decorada con colores tradicionales. El tercero ha sido Luis Ferreira, con un jarrón con motivos de paisajes. El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha entregado los diplomas y los premios y ha manifestado que “Alfaralmería está teniendo un gran éxito, con numeroso público y ventas. Desde el Ayuntamiento los apoyamos, entre otras actividades, con este concurso que tiene un nivel excepcional”. En la XXX Feria Alfaralmería participan artesanos de Almería, España y Portugal y tiene un horario de 11 a 14:30 h y de 17 a 22 h”. Se distribuye a lo largo de 23 jaimas en un espacio entoldado, donde participan 21 alfareros (crean piezas de barro) y ceramistas (además de crearlas, pintan y decoran las piezas), una para talleres y una última para la exposición del concurso que se celebra entre los artesanos. Los participantes proceden de cunas de este oficio, como Talavera de la Reina (Toledo) o Salvatierra de los Barros (Badajoz), así como una amplia representación de la geografía española: Murcia, Jaén, Córdoba, Castellón, Ciudad Real y Salamanca, entre otros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

