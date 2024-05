Provincia Ampliar El XX Maratón Nacional de Pintura al Aire Libre “Ciudad de Vera” inunda de arte el municipio martes 07 de mayo de 2024 , 08:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El certamen de carácter nacional, organizado por la asociación cultural de aficionados y amantes de la pintura AFIPINTURA en colaboración con el consistorio veratense ha distribuido 9.200 euros en premios para los ganadores de las diferentes categorías.

El Primer Premio Nacional “Ciudad de Vera” dotado con 2.000€ ha correspondido al artista de Alcoy , David Escarabajal Aguado.

Vera, 07 de mayo de 2024. Un total de 34 participantes llenaron de caballetes y lienzos las calles, parques y plazas del municipio de Vera el pasado domingo durante el XX Maratón Nacional de Pintura al Aire Libre 'Ciudad de Vera' organizado por la asociación cultural de aficionados y amantes de la pintura Afipintura en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad. Las obras plasmadas por los artistas participantes durante la jornada, fueron sometidas a valoración por un jurado que repartió 9.200€ en premios de la siguiente manera: Quinto Accésit Nacional ”Vera Import” dotado con 600€ Autor: José Manuel Aznar Díaz Patrocinado por la empresa Grupo VeraImport Cuarto Accésit Nacional “Lua Puerto Rey” dotado con 600€ Autor: Antonio Cantero Tapia Patrocinado por la empresa Lúa Puerto Rey Tercer Accésit Nacional “Construcciones Nila” dotado con 600€ Autor: Alberto Márquez Ruiz Patrocinado por la empresa Construcciones Nila Segundo Accésit Nacional “Verasur” dotado con 600€ Autor: Abraham Pinto Mendoza Patrocinado por la empresa Suministros Verasur Primer Accésit Nacional “Antonio Carmona” dotado con 600€ Autora: María Tera Dura Sepulcre Patrocinado por la empresa Terraza Carmona Premio Provincial de pintura 2024 “Codeur” dotado con 700€ Autor: Manuel Sanchez Lucas Patrocinado por la empresa Codeur Premio Andalucía de Acuarela “Ayuntamiento de Vera” dotado con 1.300€ Autor: Miguel San Pedro Díaz Patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Vera Tercer Premio Nacional “Bayra” dotado con 1.000€ Autor: Eduardo Gomez Query Patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Vera Segundo Premio Nacional “Maraú” dotado con 1.200€ Autor: Javier Martín Ayanda Patrocinado por la empresa Maraú Beach Club Primer Premio Nacional “Ciudad de Vera” dotado con 2.000€ Autor: David Escarabajal Patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Vera

Así, el artista David Escarabajal Aguado, natural de Alcoy (Alicante), ha resultado ganador del Primer Premio Nacional “Ciudad de Vera” dotado con 2.000€ con una magistral obra de pintura al óleo en la que se emplean única y exclusivamente tonalidades en gris con algún apunte de color que, con pinceladas sueltas y una depurada técnica, dan forma a una vista general de la ciudad de Vera en la que se aprecian claramente los edificios más representativos del municipio. El Convento de la Victoria de Vera fue el escenario de la entrega de premios del certamen dónde el Alcalde de Vera, Alfonso García, el concejal de cultura, Antonio Soler, y varios concejales del Equipo de Gobierno junto con Miguel García Gilabert presidente de Afipintura, y representantes de las entidades patrocinadoras han sido los encargados de entregar los premios. En este sentido el alcalde durante su intervención valoró “la alta calidad del trabajo desarrollado por los artistas que han sido capaces de descubrirnos rincones que cotidianamente pasan desapercibidos en el día a día de los veratenses”. Alfonso García ha querido “agradecer el esfuerzo y trabajo de todos los miembros que forman afipintura, motor cultural e impulsores de la afición por la pintura en el municipio”. Todas las obras participantes en este concurso permanecerán en exposición hasta el 14 de mayo en la sala de exposiciones del Convento de la Victoria. Las obras premiadas pasarán a formar parte de un fondo cultural de Afipintura y del Ayuntamiento de Vera como es tradición y reflejan las bases del concurso. El edil de Cultura, Antonio Soler ha agradecido a Afipintura la organización nuevamente del certamen “que ha atraído a muchos pintores de primer nivel de todos los rincones la geografía, e incluso algunos llegados del extranjero, quienes han plasmado los lugares más pintorescos y significativos de nuestro municipio dando a conocer de este modo la belleza de Vera”. El concejal ha añadido que “la asociación es un referente cultural para el municipio de Vera y el trabajo que hacen es encomiable”. El maratón de pintura rápida veratense, sigue siendo un referente en el panorama cultural nacional, pues fue uno de los primeros certámenes de este tipo que se pusieron en marcha a nivel nacional en el año 1995, con importantes premios desde sus inicios y por lo tanto con gran afluencia de pintores provenientes tanto de diversas partes de España como de fuera de nuestras fronteras. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

