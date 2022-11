Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Elena Anaya: “si vuelvo a nacer quiero que sea en Almería”

miércoles 23 de noviembre de 2022 , 16:05h

La actriz Elena Anaya, con treinta años de carrera y cerca de 50 películas, sigue manteniendo la misma amabilidad, dulzura y simpatía desde el primer día. Elena es extraordinaria en la pantalla y en persona, y así lo ha demostrado hoy en Almería, donde está viviendo unos instantes emocionantes. En la tarde de ayer participó en el coloquio de la película ‘Jaula’, que concurre al concurso nacional ópera prima’ y donde es la protagonista. Esta mañana ha firmado en el Libro de Honor de la Diputación y después ha descubierto su Estrella, la número 28, en el Paseo de la Fama de Almería. Esta noche recibirá el premio ‘Almería, Tierra de Cine’, en el marco de la Gala del Audiovisual Almeriense. Y en todo momento se ha mostrado orgullosa y agradecida por el reconocimiento. “Esta tierra es maravillosa, cuando íbamos a rodar, a primera hora de la mañana, antes de empezar, parábamos tres minutos para ver el amanecer. Si vuelvo a nacer quiero que sea en Almería”.

El Patio de Luces de Diputación ha acogido una rueda de prensa, en la que la actriz ha estado arropada por el presidente de Diputación, Javier A. García, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, el delegado de Turismo, Cultura y Cine de la Junta de Andalucía, José Vélez, la diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales, y el director de FICAL, Enrique Iznaola, quien ha realizado una primera valoración, en el ecuador de FICAL, asegurando que “este es un festival diferente en el sentido de que consigue ser un punto de encuentro de los cortos, largometrajes y el universo televisivo. Se están cumpliendo los objetivos, el público está llenando las salas y se generan más visitas en las retransmisiones en streaming. Almería es ahora más que nunca tierra de cine. Y Elena Anaya es una de las estrellas del firmamento cinematográfico español”.

La actriz ha rodado dos películas en Almería: ‘Lejos del mar’, de Imanol Uribe, y ‘El árbol del penitente’, con Alfredo Landa. “Qué emoción, venir a Almería es un regalo de la vida, hoy especialmente es como soñar despierta. Me veo frente a vosotros en este día y no puedo más que daros las gracias. Amo a Almería, es una tierra mágica, donde el cine se respira en cada rincón, donde los ciudadanos sienten el cine como algo suyo. Donde he rodado dos películas y he conocido gente que quiero mucho, y ahora se quedará un pedacito de mí en este Paseo de la Fama”.

Elena Anaya continúa recordando que “en ‘Lejos del Mar’ los paisajes eran maravillosos, lo disfruté mucho” y en ‘El árbol del penitente’ tuve la oportunidad de trabajar con Alfredo Landa. Era muy jovencita y estuvo plagado de anécdotas. Recuerdo que siempre me decía que tomara ajos, que son muy buenos para la salud, se nos escapó el buitre que aparece en la película. Fue todo un aprendizaje”.

Elena Anaya afirma que aborda cada papel con la misma ilusión, “a pesar de llevar casi 30 años en el cine, pienso que estoy empezando, me queda mucho por hacer. He rodado en muchos países, en producciones con 2.500 profesionales como ‘Wonder Woman’ y pequeñas producciones independientes, y al final cuando te ponen delante la claqueta para el plano corto, es igual el presupuesto, ahí es donde debes darlo todo. Lo que sí me preocupa es que haya un trato humano en el equipo, y poder preparar bien el papel”. En efecto, otro rasgo de Elena Anaya es que es una gran trabajadora, y se prepara a conciencia cada personaje. “Ésta es una profesión compleja y hay que prepararla bien, así se lo digo a los directores. Ensayamos todo lo que haga falta antes de iniciar el rodaje. Así sucedió con Almodóvar y también con Ignacio Tatay, en ‘Jaula’. No tanto con Woody Allen, que era extremadamente tímido y rodamos casi sin ensayar”.

Y tras la rueda de prensa, Elena Anaya se ha paseado por las calles de Almería y ha disfrutado, como todos sus seguidores, al descubrir su estrella, la número 28, en el Paseo de la Fama de la ciudad de Almería. La actriz ya es una convecina más de esta tierra, que ama y donde le gusta rodar. “La provincia de Almería es perfecta para rodar, ojalá me lleven a rodar a lugares tan emblemáticos como el Playazo. Almería lo tiene todo, también la gente, para el cine. Y FICAL es un festival fantástico donde conversar y hablar sobre cine. Esta ciudad y provincia pone mucho de sí para que el cine llegue a las personas. Yo quiero volver a nacer en Almeria y quedarme aquí una vida entera”.

Tras la rueda de prensa y el descubrimiento de la Estrella en el Paseo de la Fama, esta noche recibirá el premio ‘Almería, Tierra de Cine’ en el Teatro Cervantes de la capital almeriense.