Ellas piden el divorcio el doble que ellos

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), en el año 2022 se registraron en esta comunidad autónoma un total de 14.547 divorcios, 741 separaciones y 6 nulidades matrimoniales. De estos procesos, el 21,4% fueron solicitados por el esposo, el 43,6% por la esposa y el 34,9% por ambos cónyuges de mutuo acuerdo. El 0,1% restante correspondió al Ministerio Fiscal, que intervino en los casos de nulidad. Entre las provincias andaluzas, la que registró un mayor número de divorcios fue Sevilla, con 3.378, seguida de Málaga, con 3.061, y Cádiz, con 2.221. Por el contrario, las que tuvieron menos divorcios fueron Jaén, con 890, Huelva, con 928, y Almería, con 1.176. Sin embargo, lo que llama la atención es que en la provincia de Almería las mujeres pidieron el divorcio más del doble que los hombres. De los 1.176 divorcios registrados en esta provincia, solo 111 fueron solicitados por el esposo, mientras que 227 lo fueron por la esposa. Esto supone una diferencia de 116 casos, la más alta de toda Andalucía. En el resto de provincias, la diferencia entre los divorcios solicitados por el esposo y la esposa fue menor, aunque siempre favorable a ellas. En Cádiz, las mujeres pidieron el divorcio 1,6 veces más que los hombres, con 445 casos frente a 270 . Además, hubo 29 separaciones solicitadas por la esposa y ninguna por el esposo.

En Sevilla, las mujeres pidieron el divorcio 1,7 veces más que los hombres, con 768 casos frente a 461. También hubo 20 separaciones solicitadas por la esposa y 7 por el esposo. Como se puede ver, en todas las provincias andaluzas las mujeres solicitaron más divorcios que los hombres, aunque con diferentes grados de diferencia. Lo cierto es que los datos del IECA muestran una tendencia generalizada de que las mujeres son las que más inician los procesos de ruptura matrimonial en Andalucía, lo que podría indicar un mayor empoderamiento femenino y una menor tolerancia a las situaciones de insatisfacción o conflicto en la pareja.

Noticias relacionadas Acusada de contratar a un sicario para matar a su marido se mostró "preocupada" por su desaparición