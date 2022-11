Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Emilio Díaz vence en la segunda edición del Slalom de Purchena lunes 28 de noviembre de 2022 , 13:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El título de campeón se decidirá en la última prueba de la temporada en Jerez La segunda edición del Slalom de Purchena, organizado por el Automóvil Club Balcón del Almanzora, se saldó este sábado con la victoria del piloto sevillano Emilio Díaz, una victoria que imprime más emoción a la recta final del Campeonato de Andalucía a falta de una prueba por disputarse. Díaz con Seat Arosa fue el más rápido contra el crono en la octava prueba del campeonato 2022 disputada en circuito 100% urbano de asfalto, tras completar el mejor tiempo en el sumatorio de las dos mangas oficiales. La segunda plaza en la general fue para el piloto de Conil y actual líder provisional de la general José María Manzanares con Citroën Saxo, a tan sólo una décima de segundo de diferencia. La tercera plaza del podio fue para José Antonio Lucena, un joven sevillano que ha dado la sorpresa con su Saxo VTS de serie. El vejeriego Manuel Valdés cuarto de la general, consiguió por su parte la victoria en la categoría Junior y de División2 también con Saxo. Por clases, victoria para Emilio Díaz en División I (vehículos menores de 1.600 centímetros cúbicos) seguido de Emilio Díaz y José Antonio Lucena. En División II (vehículos mayores de 1.600 centímetros cúbicos) el podio lo conformaron Manuel Valdés con Ford Puma, seguido de Israel Sánchez con Opel Astra y de Sergio Domingo con BMW 320. En lo que respecta a la Copa Diputación de Almería 2022, campeonato provincial que premia a los mejores deportistas almerienses, triunfo para Francisco Jerez con Citroën Saxo en primera posición, el también local Sergio Domingo fue segundo con BMW y José Luis Zurano con Damon Car fue tercero. De esta forma, los títulos del Campeonato de Andalucía de Slaloms (CAS) no se decidirán hasta la novena y última prueba calendada, el Slalom de Jerez que se disputará el próximo 17 de diciembre en las instalaciones del Circuito de Velocidad de Jerez-Ángel Nieto.

