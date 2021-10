Emilio Picón presentó su última novela ‘Humanimal’ en la Biblioteca Central

viernes 08 de octubre de 2021 , 22:00h

Se trata de la primera presentación de octubre, que tendrá continuidad los días 21 y 28 con Virginia Fernández Collado y Sergio Vílchez Vidal





Además de contar con un amplio catálogo de títulos y ser un lugar de estudio y consulta, la Biblioteca Central José María Artero continúa asentándose como un espacio vivo de cultura gracias a las distintas convocatorias que se desarrollan en sus salas como, por ejemplo, las presentaciones de libros. Este mes de octubre se celebrarán tres. La primera de ellas ha sido esta misma semana, con el almeriense Emilio Picón Salvador presentando su última novela ‘Humanimal’. Las siguientes serán los días 21 y 28 de octubre, a las 19.00 horas, con Virginia Fernández Collado y Sergio Vílchez Vidal, respectivamente. Los actos son con entrada libre hasta completar aforo y están coordinados por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.



Presentado por Juan Pardo Vidal, Emilio Picón desgranó en un coloquio mutuo y también con participación de los asistentes, alguna de las claves de su nueva creación, que presenta una estructura poco convencional puesto que los protagonistas de la historia son personajes cuya trayectoria vital está ‘manejada’ por el escritor que está incluido en la misma obra, dándole una vuelta de tuerca a lo que, por ejemplo, realizó Miguel de Unamuno en ‘Niebla’, indudable inspiración para el autor.



Emilio Picón confesó que “es mi proyecto más ambicioso y arriesgado hasta la fecha. He querido hacer una aportación al género de la novela con una historia así. El Emilio Picón que sale en la novela es una exigencia de la narración ya que ese giro de ‘Niebla’, cuando los personajes descubren que son personajes y van a buscar al autor, me parece un recurso potentísimo y siempre quise utilizarlo”.



En este sentido, reconocía que “la novela comienza normalita con un conflicto en una pareja, con dos voces narrativas. Se separan, ella se suicida porque no quiere enfrentarse a una enfermedad terminal… Un conflicto trágico muy alto. La historia avanza a un ritmo convencional hasta que un personaje secundario gana terreno y acaba confesando al afectado que está escribiendo la historia, que él está escribiendo todo lo que les ha pasado porque siente resentimiento por el rechazo amoroso de la chica tiempo atrás”. Finalmente se confirmará que hay incluso otra voz superior que también controla lo que hace y dice el que cree que lleva la historia.



Emilio Picón es un escritor almeriense de poesía y narrativa. Ha publicado los poemarios ‘Amor enlutado’ (Lagartos Editores, 2010) y ‘La sed del agua’ (Ediciones En Huida, 2014); ‘Las plaquettes Minerva’ (Banderines del Zaguán, 2010) y ‘Serescrito’ (Poeta de guardia, 2014); el libro de relatos ‘El poema o la pistola’ (IEA, 214) y la novela ‘Primera persona’ (Ediciones En Huida, 2016). También ha colaborado en revistas y antologías literarias y ha coordinado talleres de escritura creativa).





Próximas citas

La segunda convocatoria será el jueves, 21 de octubre, a las 19.00 horas. Presentación del libro ‘Los Cantos de Layla’ por su autora, Virginia Fernández Collado Es profesora de Administración de Empresas en Educación Secundaria y escritora nacida en Bédar. Ha colaborado en ‘El periódico urbano’ en Santiago de Chile y en Quillota (Chile) y en la revista ‘Axarquía’. Ha publicado libros como ‘Depredador’ publicado por la Editorial La oficina en 2015, ‘Poemas 2006-2016’ por Ediciones del Genal en 2017, ‘Bosque’ por Fondo Kati en 2020, ‘Lluvia’ por fondo Kati en 2020, etc. Además, ha coordinado varias antologías poéticas y ha recibido el primer premio, en la modalidad de poesía, en el XIII Concurso de Creación Joven, Ciudad de Almería en 2011. También ha participado con sus poemas en diversas antologías y ha asistido a otros tantos encuentros poéticos de carácter internacional. Será presentada por Francisco Vargas Fernández.



El último acto del mes será el jueves, 28 de octubre, también a las 19.00 horas. Presentación de los libros ‘Entre pinta y pinta’ y ‘Vamos daos’ por su autor, Sergio Vílchez Vidal. Es un escritor zaragozano que reside en Irlanda. Ha publicado algunas novelas y libros de relatos, entre los que destacan ‘Ella, yo y los demonios’ (Zócalo, 1996) o ‘Cartuchos de feria’ (The Richmonds Publishers 2017). Es fundador y director del INICLE (Instituto Nacional Irlandés para la Creatividad Literaria en Español).