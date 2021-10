El IEA publica ‘El niño del orfanato’ de Omar Sidahi

viernes 08 de octubre de 2021 , 19:26h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El autor estuvo arropado por el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán y el catedrático, Andrés García Lorca, que firma el prólogo de la obra







El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán presidió este jueves la presentación del libro ‘El niño del orfanato’ de Omar Sidahi, que ha sido editado por el Instituto de Estudios Almerienses. En este acto junto a Guzmán y el autor participó el catedrático Andrés García Lorca, autor del prólogo del libro, y también contó con la asistencia del director del Instituto de Estudios Almerienses, Francisco Alonso.



Guzmán se mostró satisfecho de volver a presentar un libro del Instituto de Estudios Almerienses en la Diputación. “Llevamos dos meses que todos los jueves se presenta un libro en la Institución Provincial”, subrayó. También dio las gracias a Andrés García Lorca por el gran trabajo que lleva a cabo en favor del IEA. “Para nosotros Omar es un honor poder presentar su libro en este salón de plenos, que es una historia de vida, de éxito, de ilusión y de esperanza”.



Andrés García Lorca, en la presentación de la obra, comentó como llegó esta obra a sus manos. “Cuando me entregó Omar Sidahi el borrador y lo leí, descubrí que trascendía, que no era un mero libro, sino que subyacía un mensaje más profundo y que en estos momentos tenía una gran importancia”.



“Este libro es una historia de vida en su sentido más estricto pues constituye un instrumento científico de comprensión de la sociedad marroquí y española a través del microcosmos por el que se desarrolla una trayectoria personal concreta. Pero va más allá, es un relato de integración social de un marroquí que, teniendo unas condiciones objetivas para la inadaptación social, las supera y se convierte en un ciudadano ejemplar”, apuntó el prologuista.



“Pero el factor clave que define este proceso es, sin lugar a dudas, la educación y el amor solidario que encontró de niño en el orfanato y de adulto en la buena gente de España. Y esa es la razón de que su relato de vida no quede solo en la esfera familiar propia, sino que, con su publicación, pueda transcender a un universo social más amplio y permita un espacio de reflexión a personas de buena voluntad, a la vez que proporcione un mensaje a la sociedad en general de que la educación basada en el amor es un factor de transformación social poderoso”, destacó García Lorca.



El autor de la obra, Omar Sidahi agradecía al Instituto de Estudios Almerienses por publicar su obra. El escritor habló de familias pobres y menores que malviven en muchas ciudades del mundo, donde son maltratados y explotados. A lo largo de su intervención, Omar Sidahi recordó que quedó huérfano con cinco años. “Vengo de familia campesina, con pocos recursos, rondando la situación de indigencia en los años de mala cosecha”.



“Tuve mucha suerte al caer con poca edad en el Orfanato de Alhucemas. Y tengo que agradecer todo lo que hicieron por nosotros las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Éramos 100 niños con edades entre los 5 y 15 años. En el orfanato había una armonía, un orden y un compañerismo que rondaba la exactitud. Nos enseñaron a convivir en comunidad, a respetarnos y a respetar las pertenencias de los demás. Nos enseñaron a comer de todo”, relató Sidahi.



“Nos hicieron ver desde muy temprana edad, que la vida no solo nos da derechos, sino que también teníamos deberes. Es de bien nacido ser agradecido, por lo que quiero dejar constancia de mi agradecimiento a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl”, concluyó Omar Sidahi.