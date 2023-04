Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Emilio Villalba y Sara Marina ofrecen el concierto didáctico ‘La pequeña juglaresa’ en la Escuela de Música

martes 25 de abril de 2023 , 11:35h

La Escuela Municipal de Música de Roquetas de Mar acogía el pasado lunes la charla y concierto didáctico ‘La pequeña juglaresa’ a cargo de Emilio Villalba y Sara Marina. A lo largo de 45 minutos los asistentes al salón de actos de la Escuela de Música pudieron disfrutar de Emilio Villalba, director musical, guiterna, viola medieval, laúd árabe y cítola y Sara Marina encargada de las narraciones, organetto, trompeta marina, darbouka y adufe.

Con una gran puesta en escena, ‘La Pequeña Juglaresa’ se trataba de un espectáculo que conjugaba el teatro, la narración, marionetas y la música en directo con instrumentos históricos, a la manera de cómo se hacía en veladas de palacios o en las plazas medievales.

La Juglaresa es una niña que vive durante la Edad Media. En sus aventuras, conocerá a distintos personajes de la Historia que cuentan cómo se hacía música, cómo se tocaba, cómo se cantaba. Un viaje musical al medievo donde el público aprendió música, ritmos e historias de artistas musicales medievales.

Con el objetivo de poner en valor el patrimonio musical medieval, este espectáculo usaba recursos escénicos que ya se usaban durante la Edad Media por juglares y trovadores: el uso de títeres, el cuento, la canción y la música. Vestuario de época y un abanico de instrumentos medievales como violas, arpa, zanfona, vihuelas para hacer viajar al espectador al pasado medieval.

Emilio Villalba cuenta como surgió este gran espectáculo que tanto éxito tiene donde lo presentan. “Hace poco, hojeando un viejo códice medieval, maravillándome por el detalle de las ilustraciones, me encontré con una curiosa viñeta, que inspira este espectáculo. Me encontré con un teatrito de marionetas en la Edad Media. Siempre me han gustado las marionetas y la capacidad que tienen para llamar nuestra atención. Nos conecta con nuestra niñez. Y por eso, no es de extrañar que el arte de las marionetas venga de tan antiguo y siga divirtiéndonos después de tanto tiempo”.