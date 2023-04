Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar ‘La Alcazaba que queremos’ martes 25 de abril de 2023 , 11:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Abordará el proyecto de las murallas del cerro de San Cristóbal y la Al-Mudayna La asociación Amigos de la Alcazaba y el Conjunto Monumental de la Alcazaba celebrarán mañana miércoles, 26 de abril, a las 19.00 horas y en la Ermita de la Alcazaba, con entrada libre, la sexta de las conferencias y actividades del ciclo ‘La Alcazaba que queremos’. Bajo el nombre ‘Proyecto de restauración de las Murallas del Cerro de San Cristóbal y la Al-Mudayna’, correrá a cargo de los arquitectos restauradores Antonio Orihuela Uzal y Luis García Pulido, ambos de la Escuela de Estudios Árabes y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde su creación Amigos de la Alcazaba reivindicó “prioridad absoluta para las murallas del Cerro de San Cristóbal”, denunciando su clamorosa situación de abandono en múltiples actividades a lo largo de todos estos años, entre ellas la Jornada «Las murallas medievales de Almería» de hace unos tres años, en la que participó el propio arquitecto Antonio Orihuela Uzal. Pero, por fin, las murallas medievales del Cerro de San Cristóbal serán restauradas, gracias al proyecto de la Junta de Andalucía que reclamó su intervención como “urgente”. Con estas actividades, tanto el Conjunto Monumental como Amigos de la Alcazaba quien ahondar en un mejor conocimiento, valoración y difusión de la Alcazaba, su entorno y la ciudad con la que ha compartido más de mil años de historia. De este modo, cada mes habrá una actividad de este ciclo, que permitirá acercarse a esos y otros muchos temas, en distintos formatos, como conferencias, presentaciones de libros, itinerarios, entre otros. La restauración de las murallas de la Alcazaba, el proyecto “Jardines Mediterráneos”, el barrio andalusí del Mesón Gitano, las murallas del Cerro de San Cristóbal, las recientes intervenciones arqueológicas… son temas de actualidad, que la ciudadanía almeriense desea conocer de primera mano y que están a su alcance gracias a ‘La Alcazaba que queremos’. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Noticias relacionadas Adriana Valverde: "Salimos a ganar"