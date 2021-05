Sociedad Empieza a coger sitio en la playa Escucha la noticia Se acerca el verano, y con ello el calor, el sol y la oportunidad perfecta de ir a la playa, ¿no es así? Lo mejor es que vayas cogiendo el sitio perfecto para broncearte, disfrutar de una tarde maravillosa. Pero las cosas dejan de ser tan maravillosas cuando tienes arena por todas partes, cuando te sientas en el suelo o simplemente no tienes donde reposar. Lo bueno es que todo esto se soluciona fácilmente: necesitas comprar sillas de playa. Hay muchos modelos, pero no te preocupes, hoy te ayudaremos a saber cuál de sus tipos es el ideal para tus necesidades, presupuesto y estilo. ¿Cuál es la silla de playa indicada para ti? Como te mencionamos, en sitios web como Distria, puedes encontrar una amplia variedad de sillas de playa, de diferentes colores, patrones, formas, materiales y estilos. Lo mejor es que cada una de ellas tiene una calidad comprobada, es capaz de soportar entre 80 y 100 kg, y totalmente resistente a la corrosión, la exposición al sol y otros embates clásicos de las visitas a la playa. Los tipos de sillas de playa que puedes conseguir son: Regulares Las hay disponibles en diferentes tamaños. Puedes encontrarlas altas, con reposador de manos o simples y están construidas para que tengas un lugar donde sentarte en la playa. Hay diferentes modelos, formas y colores, pero su estructura inicialmente es de acero inoxidable tubular para que sea resistente, ligera y soporte bien el clima playero. Son perfectas para cuando tienes una familia numerosa y buscas una opción económica para que todos tengan un sitio para sentarse. Reclinables Este modelo en específico es para recostarse en la playa, para que tengas la opción de tumbarte y tomar el sol por largo rato y para que te sientas cómodo reclinándote en él. En este sentido, su mecanismo suele ser dinámico, es decir, que lo reclinas con tu propia posición, lo cual lo hace perfecto para volver a una posición erguida cuando desees sin necesidad de hacer cambios estructurales o tener que levantarte. Multiposición Es similar a las sillas reclinables, con la diferencia de que es capaz de adoptar múltiples posiciones si te levantas y las cambias manualmente desde su estructura. No son dinámicas, pero si te permiten configurar la posición que desees para tumbarte, sentarte o simplemente poner tus cosas para que no se llenen de arena. Gravedad cero Se trata de unas sillas diseñadas tecnológicamente para elevar todo tu cuerpo del suelo, lo cual te ayuda a evitar el contacto constante con la arena. Se reclina en la parte superior, para que te sientas más cómodo y es perfecto para que se tumben en ella las personas que sufran dolores articulares. ¿Cómo trasladar tus sillas de playa? Si tienes muchas sillas de playa y no sabes cómo cargarlas hasta el sitio que cogiste para pasar el día, no te preocupes, en la tienda virtual de Distria puedes encontrar un carrito para sillas de playa en el cual puedes ubicar todas las que tengas y trasladarlas haciendo un mínimo de esfuerzo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)