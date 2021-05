Opinión No es sólo Madrid, imbécil Antonio Felipe Rubio x afelipeafelipecom/7/7/15 Más artículos de este autor Por miércoles 05 de mayo de 2021 , 11:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





Desde que Pío Cabanillas Gallas se dirigía al comité de “expertos” electorales del PP con su habitual socarrona ironía preguntando “¿qué, quiénes hemos ganado esta noche?”, mucho ha cambiado la interpretación y el escorzo exégeta de los resultados electorales. Ahora, es el fascismo, el comunismo, la libertad, la democracia… la taberna. Toda una serie de apelaciones retóricas y eufemísticas para enmascarar aventuras arriesgadas, error de cálculo y confianza en la capacidad de control y manipulación para salvar situaciones que se han hecho irrespirables para una inmensa mayoría que, por fin, reconoce la falsedad y la toxicidad de los más deplorables gobernantes que ha conocido nuestra joven democracia.



El gobierno solcialcomunista lo ha intentado todo. Han pervertido el BOE convirtiéndolo en un panfleto admonitorio; el cisco sociométrico del CIS no deja margen de error a la credibilidad en un universo que promedia la mayor ratio de indecencia; utilizan el ardid mafioso de sus propios gorilas para reventar y apalizar… Esto ya nos ha superado.



Del visible padrinazgo de Pedro Sánchez se pasa al ostracismo cobarde, dejando a Gabilondo a la intemperie de la contaminación en el rechazo inapelable. Peor aún Arrimadas, juguete roto de un pretendido centro que ha jugado la baza de su génesis socialdemócrata. En fin.



La larga cambiada de “Carbonerito” Ábalos comenzó citando al morlaco en el centro de la plaza nacional: “No es sólo Madrid”. Ahora, cuando el solemne tornillazo lo desarma y le arrebata los trastos, se amorcilla en tablas: “Madrid, es sólo Madrid”. Han rodado sin puntilla, y desde el tendido y las tabernas -escenario inherente a la tauromaquia- ha prorrumpido la pañolada demandando oreja, rabo, coleta… y comunismo, ¡qué cojones!



¿Es una insensatez hablar ahora de extrapolación de los resultados? Todo lo contrario. No es que los resultados sean extrapolables; es que ha cambiado radicalmente el escenario y los actores.



Pablo Iglesias se ha despedido con su primigenia imagen, la coleta, ¿no lo advirtieron? Se desbarató el moño y retornó a sus inicios de comandante en jefe de los indignados. Aquellos indignados vieron emerger un partido que convirtió la emersión en la urgencia de superar a la casta amasando una fortuna, adquiriendo un casoplón, ampliando el gineceo con favores de un machismo indisimulado. Todo un alarde del más infecto comunismo que se conduce con el mayor desprecio a los principios que dice preservar.



No es sólo extrapolación. Ahora la ultraizquierda radical, incluido el S A (Socialismo de Autor), tiene un problema. Susana Díaz, tal que dijo Sánchez, también ha padecido un tremendo -y dulce- insomnio durante la madrugada poselectoral: ¡Ahora que me venga con primarias a Andalucía, que aquí le espera la trianera! Susanita ya no tiene un ratón… prepara la ratonera; y también ha comprobado que las ratas son las primeras en abandonar el barco. Y ya veremos cómo reaccionan las baronías socialistas y la perpleja legión del provecto PSOE auténtico.



Peor aún, si cabe, para Ciudadanos. Arrimadas esconde la cabeza bajo el ala y deja a Edmundo escenificando el vuelo del Fénix; mejor el mito de Ícaro. Los Marín, las Marta… y sus “pollos” ya buscan donde anidar los cascarones que van quedando. Aquellos que le echaron huevos a la cosa tienen por delante una dura incubación que les mantenga en la broza. Personajes, otrora sobraos y henchidos de egolatría, son un problema para la actual boyantía sobre la que anida el Charrán Popular. No olvidemos la “Cazorlada” que daba la alcaldía a Pérez Navas en detrimento de la lista más votada (PP) y arguyendo falsas trazas de corruptelas; igualico -qué pijo- a lo ocurrido en Murcia: moción de censura in extremis al PP, y reparto de Comunidad y alcaldía entre el PSOE y Ciudadanos. Cuidaíco con estas zagalicas y zagalicos que luego-aluego te llevan de retambufa. La naturaleza es sabia, aunque te puede contrariar: el cuco llega al nido, pone el huevo, eclosiona, y el cacho pollo te arroja del nido.



¡Extrapolables! Pues claro. No sólo extrapolables; sus consecuencias son inevitables.



