Empleo facilitará prácticas profesionales no laborales a 480 desempleados de Almería martes 09 de noviembre de 2021 , 07:46h

Dotado con 1,14 millones en la provincia, el programa EPES permite un acercamiento al mundo laboral durante tres meses con una beca de 451 euros mensuales



Ofrecer un primer contacto con el mundo laboral a personas desempleadas a través de prácticas profesionales no laborales y asesoramiento con el fin de mejorar su empleabilidad: es el objetivo del programa de Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES) que promueve el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). En Almería, 480 personas desempleadas van a acceder a tres meses de prácticas con una beca de 451 euros mensuales en el marco de este programa, al cual la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo destina 1.140.110 euros en la provincia.



Emilio Ortiz López, delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, ha destacado los buenos resultados de inserción laboral de este programa, que en su anterior convocatoria -finalizada en diciembre de 2020- superó el 30% del total de 382 beneficiarios, a pesar de la adversa situación económica generada por la pandemia. Asimismo, ha señalado el incremento en un 10,6% de la inversión de la Junta respecto a la anterior convocatoria, en la cual se contó con la colaboración de cinco entidades para desarrollar los proyectos.



El programa EPES se va a desarrollar en Almería con la colaboración de FAISEM, Asociación Noesso, Ayuntamiento de Huércal de Almería, Ayuntamiento de Adra, FAAM y Asociación Verdiblanca, que van a recibir 1.140.110 euros en total para contratar a 6 personas que llevarán a cabo los proyectos y para cubrir el coste de las becas de los 480 beneficiarios previstos.



En total, gracias a las Experiencias Profesionales para el Empleo se prestarán 1.440 meses de atención individual a 253 personas desempleadas con discapacidad, 202 en riesgo de exclusión social y 25 personas del colectivo de minorías étnicas en la provincia de Almería a través de los proyectos promovidos por las citadas entidades.





Incentivos de 8.000 euros

Ortiz López también ha recordado que esta convocatoria cuenta con la novedad de que los beneficiarios podrán, una vez acaben las prácticas, acceder a un incentivo a la contratación, ya que la Consejería de Empleo ha abierto la convocatoria para solicitar las nuevas ayudas para favorecer el empleo indefinido de los participantes en este programa.



El incentivo estará dotado con 8.000 euros para la entidad empleadora por cada nuevo contrato indefinido que formalice, a jornada completa, con una persona que haya realizado las prácticas en su centro de trabajo. La cuantía se incrementará un 10% cuando la persona contratada sea mujer. La contratación deberá formalizarse en el plazo máximo de seis meses desde el día siguiente a la finalización de las prácticas y debe mantenerse por un período mínimo de 18 meses, ininterrumpidamente.



Esta línea de ayudas cuenta con un presupuesto inicial de 4 millones de euros y prevé incentivar la contratación de manera indefinida de 420 desempleados participantes en EPES en un año.



Las entidades que quieran solicitar la ayuda tienen de plazo un mes desde la fecha de inicio de la actividad laboral de la persona trabajadora. Para aquellas contrataciones realizadas desde el día 1 de enero de 2021 y hasta la entrada en vigor de esta resolución, el plazo para la presentación será de un mes desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Los formularios de solicitud pueden obtenerse en la Ventanilla Electrónica del Servicio Andaluz de Empleo: https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/





Prácticas de 3 meses con beca de 451 euros

El programa EPES facilita a las personas desempleadas prácticas no laborales en empresas de 3 meses, con jornadas semanales de 20 horas repartidas en cuatro días de 5 horas, periodo en el que reciben becas del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (unos 451 euros mensuales).



Las prácticas profesionales deben desarrollarse en centros de trabajo de la comunidad autónoma andaluza, que podrán ser empresas, asociaciones, fundaciones y entidades de carácter privado, con un horario adecuado al de los centros de trabajo y sin que las personas que realicen las prácticas profesionales ocupen puestos de trabajo de estructura. Las prácticas profesionales se formalizarán mediante un convenio suscrito entre el Servicio Andaluz de Empleo, el centro de trabajo donde se realizan las prácticas y la entidad beneficiaria.



Son destinatarios de estas prácticas no laborales las personas con discapacidad, minorías étnicas y demandantes en riesgo de exclusión, que estén inscritas como desempleadas en el Servicio Andaluz de Empleo y que hayan participado en un Itinerario Personalizado de Inserción del programa Andalucía Orienta y cuenten, como mínimo, con dos horas de atención individual. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

