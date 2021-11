Deportes Ampliar El CBM Cantera Sur Bahía de Almería superaa ARS Palma del Río (39-30) martes 09 de noviembre de 2021 , 07:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los azulinos suman su cuarta victoria en un duelo en el que siempre se vieron por delante, distanciándose de los cordobeses en el segundo acto









CBM Cantera Sur Bahía de Almería (19+20): Cutillas, Pablo Muñoz (1 gol), Fafi (2), Carlos Rivera (8), Espada (11), Santi Laredo (1), Nico Martín, Andrey, José Ángel (3), Iniesta (1), Lorenzo, Carlos Lázaro (1), Alberto Rivera (2), Sergio Rivera, Moisés (5) y Julián Quiroga (3).

ARS Naranjas Palma del Río (15+15): E. Díaz, Alberto Ruiz (3 goles), J. Palmero, A. Salas (5), R. Caro, S. Antúnez (10), J. A. Rodríguez, S. Navarro (4), Alfonso Ruiz, M. Godoy (4), G. Domínguez (2), C. Morales, J. González, M. Martínez, J. Morgado (2) e I. Acosta.

Árbitros: Valencia López del Prado y Campayo Serrano (Castilla-La Mancha). Cronometradores y anotadores: Sánchez Sánchez y Sánchez Sánchez (Andalucía).

Parciales: 3-0, 7-4, 8-5, 12-8, 16-10, 19-15 (descanso), 23-19, 27-21, 30-23, 33-26, 35-29, 39-30.

Incidencias: Partido de la 7ª jornada en la Primera División Nacional, disputado en el Pabellón Antonio Rivera (Almería) ante unos 300 espectadores.







El encuentro se retransmitió y se puede ver a través del canal de Youtube del CBM Cantera Sur, en el enlace youtu.be/xYRDjV46Ifg?t=303





Segundo triunfo seguido del Club Balonmano Cantera Sur Bahía de Almería, el cuarto que logra en las siete jornadas que van de la Primera División Nacional, batiendo 39-30 a ARS Naranjas Palma del Río este pasado domingo en el regreso, casi un mes después, al Pabellón Antonio Rivera, donde siempre se vieron arriba los azulinos, firmando un 3-0 de parcial inicial, aprovechando una temprana superioridad numérica.



Aunque el cuadro cordobés demostró por qué solo había perdido una vez hasta entonces y, si bien la diferencia era la misma con el 6-3 del minuto 7 y el 8-5 del 15, rehaciéndose para colocarse 8-7 a los 16 minutos. Sin embargo, el plantel canterano-sureño metió de nuevo la directa poniendo en el electrónico un 12-8 que obligó al entrenador Jesús Díaz a pedir tiempo muerto a punto de cumplirse el minuto 20.



Pareció no surtir efecto, ya que la renta local creció a través del 15-9 del minuto 22 y el 16-10 del 25, pero se redujo drásticamente a la mitad con el parcial de 0-3 que sirvió el 16-13 a cuatro minutos del descanso, el cual, llegó reflejando 19-15 el tanteador, e incluso en los primeros instantes del segundo período, el saldo canterano-sureño bajó otra vez a tres goles, mediante el 21-18 y el 22-19 de los minutos 32 y 33.



Nuevamente, los discípulos de Antonio Rivera estiraron su ventaja del 24-20 en el minuto 37 al 27-20 en el 39, encarrilando el compromiso lo suficiente como para que no se les escapara, desarrollándose un alternancia anotadora que, en un primer momento, supuso la rebaja de la distancia por parte palmeña a cinco dianas con el 27-22 y el 28-23 a los 41 y 43 minutos.



Desde ese momento, el combinado almeriense la fue aumentando lentamente, pasando por el 31-24 del minuto 47, el 33-25 del 59 y el 39-30 definitivo, obrado a un minuto y medio del desenlace. El próximo sábado a las 19.30 horas, Cantera Sur Bahía visitará en Sevilla a Helvetia BM Triana Prointegrada, también inquilino de la zona media-alta de la tabla. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.