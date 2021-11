Opinión La extraña unidad socialista Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por martes 09 de noviembre de 2021 , 08:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hay muchos refranes y frases hechas que pueden ser aplicadas a lo visto en el Congreso del PSOE-A (que por cierto, siguen llamando “regional”, cuando Andalucía no es una región, ni según la Constitución, ni según el Estatuto… pero esto, supongo que les da igual… incluso después de llevar cuatro décadas poniéndose medallas por la consecución de la autonomía como nacionalidad histórica), y también a lo que estamos viendo en los preparativos para el provincial almeriense. La gran palabra, la idea-fuerza, es “unidad”. Así, tan “unido” está el PSOE de Almería tras las primarias que perdió Susana Díaz ante Pedro Sánchez, y tan “unido” sale del Congreso que ha proclamado Secretario General en Andalucía a Juan Espadas… tan “unido”, que se presentan tres candidaturas, además claramente diferenciadas. Hay una del sector “pedrista”, la de Indalecio Gutiérrez, y otra del portavoz socialista en la Diputación y alcalde de Serón, Juan Antonio Lorenzo, a quien –por si hubiese alguna duda- apoya quien ha sido el secretario general durante la última década, José Luis Sánchez Teruel. La tercera en discordia es la diputada Sonia Ferrer Tesoro, que va ser la cuña que debilite a una de las dos en beneficio de la otra, y en función de su posterior futuro político personal, sabremos quién la animó a presentarse. No, no está mal que abiertamente compitan dos candidatos o más, pero a esto no puede llamarse “unidad” cuando es una situación que se mantiene en el tiempo, algo que no es nuevo, una división histórica que los más jóvenes no recordarán. No se puede establecer ningún paragón entre los “guerristas” y los “renovadores” de la época del siniestro Alfonso Guerra y el traicionero Felipe González, y las tendencias actuales, pero el hecho es que el socialismo almeriense arrastra una división interna que no duda en exteriorizarse siempre que puede, y ahora no podía ser menos. Habrían podido optar por lo que ha hecho Espadas, que es envainarse, y buscar cierta paz interna. Para ello no ha dudado en ampliar la estructura del partido y dar cabida a reconocidos “susanistas” a pesar de haberles vencido, consciente de que ahora lo que toca es recuperar la Junta de Andalucía, lo que ellos llaman el “gobierno regional”, como si fuésemos Madrid, o Murcia, y no una nacionalidad histórica. Recurriré a las palabras de una intelectual, de una mujer que sacó matrícula de honor en todas y cada una de las asignaturas de todos y cada uno de los cursos de su carrera universitaria, una socialista almeriense que acogió Espadas en su gobierno municipal de Sevilla cuando en esta provincia no quisieron integrarla en la candidatura al Parlamento de Andalucía. Se trata de unas palabras de Pilar Navarro, hoy en la Comisión Ejecutiva del PSOE-A, quien afirmó que “el PSOE castiga la inteligencia”. Nada más que añadir. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 755 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)