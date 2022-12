Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Empleo respalda a las pymes comerciales almerienses martes 20 de diciembre de 2022 , 12:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con 363.350 euros para su digitalización y modernización y facilitando la venta online La Delegación de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha aprobado resoluciones de incentivos para 52 pymes comerciales de la provincia para favorecer su digitalización y modernización, con un total de 363.350 euros que financiarán proyectos como la creación de tiendas online, acciones de marketing digital o actuaciones de reforma y mejora de los establecimientos comerciales. “Con este programa facilitamos que las pymes comerciales se sumen a la transición digital para que puedan crecer y ser más competitivas aumentando sus ventas online, además de fomentar que sus negocios sean más atractivos para los clientes”, ha asegurado el delegado territorial de Empleo, Amós García. García Hueso ha destacado el peso del sector comercial en la economía y el empleo provinciales, que “aglutina al 18% del total de empresas de Almería, con cerca de 12.000 comercios y 15.600 establecimientos que dan empleo a unas 65.800 personas, más del 20% del total de trabajadores de la provincia. Es uno de los sectores más importantes de nuestro tejido productivo, que ha vivido y aún vive momentos difíciles, primero con la pandemia y después con la subida de costes y la incertidumbre actuales, y que por tanto necesita del apoyo de las administraciones”, ha añadido. Asimismo, según ha manifestado “el comercio se enfrenta a la necesidad de adaptarse rápidamente al comercio electrónico y los nuevos hábitos de compra de los consumidores, lo que supone un desafío especialmente para las pymes, que parten con desventaja frente a las grandes superficies, aunque es también una oportunidad porque una app o una tienda online son una ventana al mundo entero para atraer nuevos clientes y aumentar las ventas”. En este sentido, Amós García ha señalado que estos incentivos fomentan la digitalización del comercio, además de su modernización, y que la Junta de Andalucía “va a seguir facilitando la transición digital de este sector con nuevas líneas de ayudas que se convocarán en las próximas semanas y que también apoyarán la reducción del consumo energético”. Dentro de las resoluciones entregadas hoy se han concedido 89.598 euros a 19 empresas comerciales, que llevarán a cabo proyectos de creación de páginas web y tiendas online, mejora de posicionamiento en buscadores, acciones de marketing en Internet, uso de terminales de punto de venta e implantación de programas de gestión y contabilidad. En el marco de la segunda línea, se ha aprobado 273.752 euros para 33 pymes del sector que realizarán reformas en sus locales y mejorarán su mobiliario, escaparates y rótulos. Estas 52 empresas están ubicadas en 20 municipios almerienses que se dedican a la venta de productos de alimentación, prendas de vestir y aparatos de uso doméstico, así como librerías, droguerías y perfumerías. Los incentivos cubren hasta el 100% de la inversión, con cuantías que pueden alcanzar los 26.250 euros. Si la ayuda es inferior a 6.000 euros, se abona por adelantado y si supera esa cantidad, se adelanta el 50% y el resto tras realizar el proyecto y presentar la justificación. Amós García ha destacado que “se han convocado y tramitado siguiendo los nuevos principios de simplificación y agilización administrativa de la Junta, para que lleguen a las empresas cuando los necesitan”. Más de 476.300 euros en 2022 García Hueso ha recordado otras actuaciones realizadas durante este año “para impulsar el comercio y la artesanía en la provincia que suman 476.371 euros de inversión por parte del Gobierno andaluz”, con 78.844 euros concedidos a los ayuntamientos de Adra, Cuevas del Almanzora y Sorbas para que realicen acciones de impulso del comercio y la artesanía en sus municipios, como ferias, planes estratégicos y acciones de dinamización y publicidad; o el programa de digitalización y modernización de la artesanía, que ha apoyado con 34.177 euros a cinco artesanos. Asimismo, ha recordado que el comercio “también se beneficiará del programa de empleo estable, cuyas solicitudes ya están empezando a resolverse y que cuenta con 17,8 millones de presupuesto en Almería, así como de las ayudas a los autónomos para inicio de actividad, ampliación de la tarifa plana, transición digital y conciliación, ya que el comercio almeriense cuenta con 13.000 autónomos”. Nuevas convocatorias de digitalización y ahorro energético El delegado de Empleo ha afirmado “que la Junta seguirá avanzando en el apoyo a las pymes comerciales para su transformación digital en línea con el modelo económico europeo” y ha anunciado que en los próximos días la Consejería de Empleo convocará “una nueva línea de incentivos dotada con 8,1 millones para toda Andalucía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para fomentar proyectos de digitalización de pymes y asociaciones de comerciantes, que incluirá una partida específica para la sostenibilidad energética de los comercios, cubriendo las adaptaciones para cumplir con la nueva normativa estatal de ahorro de energía”, por ejemplo con la instalación de puertas automáticas. También ha informado de que se convocarán próximamente los programas de incentivos a la promoción de asociaciones del comercio y la artesanía y los Centros Comerciales Abiertos con 1,9 millones para Andalucía, que cubrirá gastos realizados desde julio de 2022, y el de actuaciones de fomento del comercio y la artesanía por parte de entidades locales, con 1,7 millones de presupuesto regional. Asimismo, ha explicado que los presupuestos de la Consejería de Empleo para 2023 contemplan un aumento del 15,5% de la partida para apoyar el comercio y la artesanía, con 28,7 millones, “con especial atención a impulsar la transición digital y la implantación del comercio electrónico, la modernización y mejora de establecimientos y el fomento de los Centros Comerciales Abiertos”. Se incluyen 4,4 millones para promoción del asociacionismo comercial y se dará continuidad a las líneas de ayudas para entidades locales y al apoyo a la red de Cámaras Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.