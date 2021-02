Economía Empresarios crea una comisión de turismo en Almería viernes 05 de febrero de 2021 , 17:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Las pernoctaciones cayeron un 72,9% en 2020 según el INE La confederación empresarial de la provincia de Almería (Asempal) ha creado una comisión de turismo con el objetivo de efectuar acciones para aminorar la "grave situación" de las empresas y autónomos del sector después de que las pernoctaciones cayeran el pasado año un 72,9 por ciento con respecto a 2019 toda vez que la provincia recibió un 56,1 por ciento menos de turistas, según los datos extraídos por la entidad del INE.



La comisión, que coordinará el vicepresidente y CEO de Senator Hotels Resort, José María Rossell Massachs, aglutinará a los distintos actores y empresas de la cadena de valor del sector del turismo y la hostelería en la provincia de Almería, según ha indicado la patronal en un comunicado.



Según los datos recopilados por la comisión, durante el pasado año Almería recibió solo 508.252 turistas frente a los 1.159.834 viajeros del año anterior en el que se efectuaron 5,4 millones de pernoctación frente al 1,4 millones de 2020, que cerró diciembre con menos de la mitad de las plazas hoteleras operativas.



En términos de empleo, el sector solo dio trabajo a 2.787 personas en agosto de 2020, uno de los meses que suele ser de mayor ocupación, lo que supone un descenso del 49,5 por ciento del volumen que generaba en 2019.



Asimismo, en diciembre pasado se contabilizan 494 personas empleadas, frente a las 1.504 de 2019. El "drama del turismo" se observa también en el número de establecimientos cerrados "o funcionando a medio gas" durante el pasado mes de diciembre, con 102 inmuebles operativos frente a los 162 del año anterior.



La estadística muestra, a juicio de los empresarios, la "dura realidad" del impacto de la pandemia en "uno de los pilares de la economía provincial". "El turismo y todo lo que conlleva, hoteles, restauración y hostelería, agencias de viajes, turismo activo, golf, interior, salud, deportivo, camping, transporte de viajeros, turismo cultural, entre otros muchos ámbitos se ha desplomado", han valorado.

