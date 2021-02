Capital Los quioscos de las Plazas Marqués de Heredia y Urrutia, y los accesos a los Refugios serán rehabilitados viernes 05 de febrero de 2021 , 17:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia De propiedad municipal, y una vez los concesionarios han renunciado a su explotación, desde el Consistorio se pondrán en valor como parte de su apuesta por la conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad





La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha anunciado hoy la renovación y rehabilitación de los quioscos diseñados en las salidas de los Refugios de la Guerra Civil, ubicados en la Plaza Urrutia y Plaza Marqués de Heredia, una vez se ha aprobado la inclusión de estos elementos en el Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), como parte de la relación de treinta inmuebles a los que se va a dotar de un régimen de protección que permita su conservación.



Si bien los quioscos, antiguas entradas a los refugios antiaéreos durante la Guerra Civil Española, ya se encuentran incluidos en el Catálogo actual, dentro del apartado correspondiente a Espacios Protegidos, lo que ahora se viene a hacer es incorporarlos como pieza arquitectónica de Nivel 3, circunstancia que el Ayuntamiento va a aprovechar, al ser de propiedad municipal, para su rehabilitación, una vez los concesionarios de estos quioscos han renunciado a su explotación.



Martínez Labella ha expresado la intención de, una vez rehabilitados estos puntos, se cedan al Área de Promoción de la Ciudad para su gestión. Los quioscos que serán objeto de rehabilitación, y que en su día sirvieron como entrada a los Refugios de la Guerra Civil, fueron construidos en el periodo comprendido entre 1937 y 1939, proyectados por el arquitecto almeriense Guillermo Langle Rubio, reconociendo en ellos, como se recoge en la ficha incorporada al Catálogo “el gran interés en el empleo del lenguaje racionalistas en esta pieza urbana tan pequeña y a la vez tan significativa”. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

