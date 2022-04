Capital Empresarios turísticos de Almería se forman sobre SICTED jueves 07 de abril de 2022 , 16:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Museo de la Guitarra acoge una jornada de cualificación con profesionales del sector Empresarios del sector turístico de la capital han participado este jueves en una jornada de formación sobre el proyecto SICTED, una iniciativa que busca mejorar la calidad de los servicios, la cualificación de los equipos y la experiencia de los visitantes. Durante unas tres horas, los participantes han recibido un curso que ha sido impartido por el auditor David Ramírez en el Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’. El concejal de Promoción de la Ciudad, Caros Sánchez, ha dado la bienvenida a los empresarios y les ha invitado a “aprovechar una jornada que viene a reforzar la calidad de los servicios que prestáis para seguir haciendo de Almería un destino de primera”. Asimismo, ha insistido en la necesidad de “continuar apostando por la adhesión del sector a los sistemas de calidad, pues reconocen un trabajo que en la capital está dando muy buenos resultados”. La jornada se ha dividido en tres módulos formativos enfocados en el conocimiento del proyecto SICTED, el marco legal de las empresas turísticas y las buenas prácticas. La primera parte se ha centrado en el uso de la plataforma y las grandes posibilidades que ofrece a los usuarios, mientras que la segunda ha abordado las normas que regulan el funcionamiento de las empresas según los estándares de calidad. La formación ha concluido con las herramientas de autoevaluación que permiten conocer a la propia empresa si está operando según las recomendaciones de buenas prácticas. En definitiva, una intensa mañana que se ha desarrollado con la vista puesta en consolidar la confianza de los turistas en un contexto que sigue marcado por la pandemia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

