Empresas de Almería de la industria auxiliar de la agricultura acuden a Ecuador

sábado 20 de marzo de 2021 , 11:09h

El país presenta oportunidades para las empresas de riego, invernaderos, maquinaria agrícola y de manipulación, tecnología y agricultura de precisión, fertilizantes y otros servicios afines a la agricultura





Extenda ha organizado la participación de la industria auxiliar de la agricultura andaluza en una nueva misión comercial directa centrada en el país latinoamericano de Ecuador, que se ha celebrado en formato digital del 22 de febrero al 5 de marzo con el objetivo de fomentar la presencia de servicios y empresas andaluzas en el mercado ecuatoriano, un país con perspectivas de crecimiento en 2021, a través de acuerdos con distribuidores e importadores afincados en el país.



En esta misión directa, que también ha contado con el apoyo de la Antena de Extenda en Perú, han participado un total de doce empresas andaluzas que han podido presentar sus productos y servicios ante 45 firmas importadoras ecuatorianas, celebrando un total de 94 encuentros comerciales.



El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, ha destacado Ecuador como un país “donde apostar por la aplicación de procesos de investigación, desarrollo e innovación a los productos y servicios auxiliares a la agricultura, ya que el país posee una escasa oferta frente a una fuerte demanda agrícola, haciéndole depender de los mercados exteriores, donde Andalucía puede encontrar un sinfín de oportunidades”.



Además, añadió que “pese a que los datos del FMI apuntan una caída del 10,9% el año 2020 en Ecuador por los efectos de la pandemia originada por el Covid-19, se espera que, en el presente año, el país vuelva a experimentar crecimientos en torno al 6,3%”. A su vez, Bernal ha agradecido “la implicación la industria auxiliar por seguir desarrollando sus negocios en el exterior y hacer llegar el talento y la marca Andalucía cada vez más lejos”.



De esta forma, Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera ha desarrollado esta acción con el objetivo de presentar al tejido auxiliar del agroalimentario andaluz las características del sector agrícola de Ecuador y las oportunidades de negocio detectadas en el mercado ecuatoriano para las empresas andaluzas de este sector. Para ello, ha contado con 45 importadores y distribuidores ecuatorianos, que, a través de reuniones con las firmas andaluzas participantes, buscan conseguir transferir los conocimientos del desarrollo del sector agrícola andaluz entre la interrelación de sus actores y potenciar aún más las oportunidades detectadas.



La economía de Ecuador se ha mantenido en constante crecimiento desde 2008, tras varios años de estabilidad política en Ecuador, e incluso después de la crisis del petróleo iniciada en 2016, que no produjo una recesión a pesar de la caída de los precios en el país. Dentro de la factura económica ecuatoriana, el sector agrícola se sitúa como una de las actividades más importantes para el desarrollo del país y su orientación a la exportación ha sido un factor determinante en la dinámica de la economía ecuatoriana y del sector en los últimos años.



En este dinamismo que vive el sector agrícola ecuatoriano, las empresas andaluzas de la industria auxiliar de la agricultura, los centros tecnológicos e instituciones ligadas a la innovación e investigación en el sector y las firmas de servicios transversales para el sector agroalimentario, como compañías de marketing, consultoría o embalaje, entre otras, podrán aprovecharse de las oportunidades detectadas en nuevas técnicas y equipos de riego, diseño y equipamiento de invernaderos, maquinaria agrícola y de manipulación (clasificadores de frutas y hortalizas, máquinas de clasificación de cereales, granos y semillas, etc.), tecnología y agricultura de precisión, fertilizantes y otros servicios afines (laboratorios, seguridad alimentaria, etc.).

Misión directa digital

Esta misión comercial directa se ha desarrollado íntegramente en formato digital, partiendo de una reunión inicial con todas las empresas participantes con el objeto de presentar el contenido de la acción y explicar el sistema de contactos para las distintas reuniones b2b, así como ha servido de punto de inicio para dar a conocer, por parte de Extenda, la situación actual del mercado en Ecuador para la industria auxiliar de la agricultura.

Empresas participantes

Ecuador y las oportunidades para la industria auxiliar agricultura

Además de este primer encuentro, la misión ha contado con un encuentro con actores del sector, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Ecuador (INIAP), que ha proporcionado la oportunidad de presentar la oferta de industria auxiliar de agricultura andaluza.Esta acción comercial ha contado con la participación de un total de doce firmas andaluzas. La mitad de ellos, en concreto seis, proceden de la provincia de Almería (Crisara, EuroRubicon, IDM Agrometal, Inagro, Inventia Agrárica, y Ritec Agrotechnology).De la otra mitad, dos son de Huelva (Berrypro y Técnicas San Jorge); dos de Málaga (Deltalene y Quimsa ITW), otra de Granada (Alber) y una última de Jaén (Cotexa Alcalaína). La organización de esta acción por parte de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, entidad dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción.Ecuador, que cuenta con un PIB estimado de 107 mil millones de dólares, ha experimentado una gran etapa de desarrollo económico entre el 2008 y 2014, con un crecimiento promedio de 4,6% por año, destacando con creces el papel de la inversión pública y de la economía no petrolera. En los años siguientes, la economía ecuatoriana mantuvo crecimientos, aunque a un ritmo más moderado.En la actualidad, el país está viviendo una apertura de la economía hacia la participación privada nacional y extranjera y una vuelta a la escena internacional, lo que está generando oportunidades para que las firmas andaluzas internacionalizadas se afinquen en el país, según apuntan los datos del ICEX.La industria auxiliar de la agricultura ha encontrado importantes oportunidades en el sector agrícola de Ecuador, que, por sus condiciones geográficas y climáticas, posee una alta actividad con una amplia variedad de cultivos y, debido al bajo nivel tecnológico del sector agrícola ecuatoriano, precisa de investigación, desarrollo e innovación, sobre la que Andalucía está a la cabeza.Así, de cara a incentivar el comercio internacional con Ecuador, España tiene firmados acuerdos en materia fiscal, comercial y económica, como el destinado a evitar la doble imposición fiscal, el acuerdo para la protección y promoción recíproca de inversiones, o el convenio multipartes con la Unión Europea.Las exportaciones andaluzas hacia Ecuador acumularon en el pasado año 2020 los 42 millones de euros, con un superávit comercial de casi 9 millones de euros, registrando un descenso del -33,9% respecto al año anterior. Cádiz fue la provincia que más exportó productos hacia Ecuador, con 20 millones de euros y el 47,6% del total; seguido de Sevilla, con 12 millones y el 28%; y Granada, con 4 millones y el 10,5%.Los bienes andaluces más importados en el pasado 2020 desde Ecuador fueron los pescados congelados, con 18 millones de euros y el 44,4%; seguido del aceite de oliva, con 6 millones y el 15,3%, con un aumento del 3,6%; las preparaciones alimenticias diversas, con 3,5 millones y el 8,2%; los vehículos y automóviles, con 3 millones y el 7,2%; y las máquinas y aparatos mecánicos, con 2,7 millones de euros y el 6,5%.