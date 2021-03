Economía Pedro Sánchez-Fortún encabeza la única candidatura a la presidencia de ASHAL sábado 20 de marzo de 2021 , 10:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La convocatoria se realiza tras el fallecimiento repentino de Diego García



La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) celebra el próximo lunes, 22 de marzo, elecciones a las que sólo se presenta una candidatura encabezada por Pedro Sánchez-Fortún Sánchez, presidente en funciones desde el fallecimiento inesperado de Diego García, el pasado 10 de febrero.



ASHAL ha convocado para el lunes una junta ordinaria a las 18 horas que abordará las cuentas sociales así como memoria de la gestión social y posteriormente a las 19 horas está prevista una junta extraordinaria para elegir presidente y miembros de la Junta de Gobierno.



La candidatura de Pedro Sánchez-Fortún mantiene prácticamente los mismos cargos con los que Diego García repitió mandato como presidente en 2017, únicamente la vicepresidencia del sector bares, que hasta ahora ostenta el candidato, recaería en Jesús Baeza Lores, del establecimiento Cayetana.







Candidatura:







PRESIDENTE: PEDRO SÁNCHEZ-FORTUN SÁNCHEZ







SECTOR HOSPEDAJE:



Mª PILAR SÁEZ MARZO (Fomento de Apartamentos Zeas Marzo, SL)



Mª MAR SANCHEZ CAPARROS (Costasol, SL)



MARIA NAVARRO LOPEZ (Alhameña de Hostelería, SL)



VICEPRESIDENTE SECTOR HOTELES: MARÍA PILAR SÁEZ MARZO



SECRETARIO: Mª MAR SANCHEZ CAPARROS







SECTOR RESTAURACIÓN:



ÁNGEL LAYNEZ GUIJOSA (Restauración y degustación Almería, SL)



PEDRO SEGURA PEREZ (Almería Carpanta 2016, SL)



ANAS HADRI NASSIRI



VICEPRESIDENTE SECTOR RESTAURACIÓN: ÁNGEL LAYNEZ GUIJOSA











SECTOR BARES:



DIEGO FERRON RODRIGUEZ (Taberna Nuestra Tierra, SL)



MANUEL NUÑEZ SÁNCHEZ



JESÚS BAEZA LORES (Palacio Davinia, SL)



VICEPRESIDENTE SECTOR BARES: JESUS BAEZA LORES







SECTOR VARIOS:



RODRIGO DÍAZ VIVAS (Café Teatro Cervantes, SL)



VICEPRESIDENTE SECTOR VARIOS Y 1º: RODRIGO DÍAZ VIVAS



TESORERO: RODRIGO DÍAZ VIVAS

