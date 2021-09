Sucesos En dos horas atraca a un repartidor y agrede a cinco personas más jueves 09 de septiembre de 2021 , 10:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El dispositivo de búsqueda policial activado logró su arresto a los pocos minutos de cometer la última agresión



Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a un hombre que durante la noche del pasado día 6 se septiembre, atemorizó a varias personas agrediéndolas y amenazándoles con un arma corta, que poseía apariencia de arma de fuego.



Un primer testigo, ponía en conocimiento de la Policía Nacional una agresión a una mujer en la calle Dos Soles a las 22:30 horas, dónde al parecer el agresor había empuñado un arma corta tipo pistola.



Diez minutos más tarde se sucedían los mismos hechos en la calle Francisco de Castro, donde otra mujer recibió varios puñetazos, patadas, así como amenazas de muerte con lo que había podido reconocer como una pistola.



Apenas habían transcurrido 45 minutos, un repartidor de comida a domicilio manifestó a través del 091 de la Policía Nacional, que había sido víctima de un atraco con un arma corta por parte de un hombre, cuya descripción coincidía con la descrita por los testigos de los dos anteriores hechos delictivos.



Dispositivo de búsqueda y arresto

Con carácter inmediato, la Policía Nacional en Almería dispuso un dispositivo de búsqueda para localizar al presunto autor de los hechos, el cual dio sus frutos a las 00:20 de la noche, momento en el que detenido volvió a agredir a dos mujeres y un hombre a la salida de un pub en la calle Arquitecto Guillermo Langle, llegando a realizar un disparo con el arma, que resultó ser de aire comprimido.



Un vehículo radipatrulla de la Policía Nacional que presenciaba la pelea, acudió en auxilio de las víctimas, momento en el que el arrestado intentó por todos los medios evitar su detención, iniciando la huída a la carrera.



Finalmente, y tras una fuerte resistencia, fue detenido en la calle Poeta Bercero, junto con el arma que había arrojado bajo un vehículo.



El detenido, un hombre de 34 años de edad y con un historial delictivo de 15 detenciones anteriores, ha pasado a disposición judicial acusado de un delito de amenazas, otro de lesiones, otro de robo con violencia, y otro de daños.



Además de estos hechos, la Policía Nacional estaba tras su pista, para ser puesto a disposición judicial por la comisión de otro robo con violencia en pasado día 24 de agosto. El Juzgado de Instrucción número Uno de Almería ha acordado su ingreso en prisión.



Con carácter inmediato, la Policía Nacional en Almería dispuso un dispositivo de búsqueda para localizar al presunto autor de los hechos, el cual dio sus frutos a las 00:20 de la noche, momento en el que detenido volvió a agredir a dos mujeres y un hombre a la salida de un pub en la calle Arquitecto Guillermo Langle, llegando a realizar un disparo con el arma, que resultó ser de aire comprimido.Un vehículo radipatrulla de la Policía Nacional que presenciaba la pelea, acudió en auxilio de las víctimas, momento en el que el arrestado intentó por todos los medios evitar su detención, iniciando la huída a la carrera.Finalmente, y tras una fuerte resistencia, fue detenido en la calle Poeta Bercero, junto con el arma que había arrojado bajo un vehículo.El detenido, un hombre de 34 años de edad y con un historial delictivo de 15 detenciones anteriores, ha pasado a disposición judicial acusado de un delito de amenazas, otro de lesiones, otro de robo con violencia, y otro de daños.Además de estos hechos, la Policía Nacional estaba tras su pista, para ser puesto a disposición judicial por la comisión de otro robo con violencia en pasado día 24 de agosto. El Juzgado de Instrucción número Uno de Almería ha acordado su ingreso en prisión.

