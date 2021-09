Sucesos La Guardia Civil disuelve una carrera de prototipos a motor en zona de influencia forestal jueves 09 de septiembre de 2021 , 10:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El promotor del evento pretendía celebrar una carrera de exhibición y se habían instalado varias carpas en el lugar







Agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería evitan la celebración de una carrera exhibición de vehículos a motor en zona de influencia forestal en término municipal de El Ejido.



Los agentes de la Guardia Civil detectan una gran concentración de personas y vehículos en zona de influencia forestal en el Paraje “Los Lobos” de El Ejido (Almería).



El promotor del evento pretende celebrar una carrera de prototipos a motor en zona de influencia forestal, instalándose varias carpas en la zona, sin aportar a los agentes las autorizaciones necesarias para llevar a cabo una actividad de estas características.



Los agentes de la Guardia Civil proceden a la identificación tanto del promotor como de los propietarios de los cinco prototipos a motor presentes en el lugar.



Se recuerda que según la normativa en vigor, hasta el próximo día 15 de octubre nos encontramos en periodo de peligro alto de incendio forestal, por lo que la circulación de vehículos a motor queda restringida en zonas de influencia forestal.



La zona de influencia forestal comprende 400 metros alrededor de espacios forestales.



Otras actividades prohibidas por el alto riesgo de incendio forestal son la quema de vegetación natural, residuos agrícolas y forestales, encender fuegos para preparaciones de alimentos o cualquier otra finalidad incluidas las áreas de descanso de la red de carreteras, zonas recreativas y de acampada aun estando habilitadas para ello.



La Guardia Civil de Almería realiza de forma permanente y en toda la provincia vigilancias e inspecciones con el objetivo de la protección de la naturaleza.



