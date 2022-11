Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos En la UCI de Torrecárdenas un ciclista que impactó contra un vehículo en Garrucha martes 15 de noviembre de 2022 , 17:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



Un joven de 21 años permanece ingresado en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas (UCI) tras sufrir un accidente con su bicicleta al impactar contra un vehículo en el Paseo del Malecón de Garrucha (Almería), desde donde fue trasladado al centro sanitario debido a la gravedad de sus heridas. El servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han indicado que los primeros avisos del accidente se produjeron sobre las 21,45 horas de este lunes. Según la información aportada desde Protección Civil, el joven cayó por una calle cuesta abajo hasta que impactó contra un vehículo. Hasta el lugar del accidente se desplazaron miembros de la Policía Local de Garrucha y efectivos sanitarios, quienes atendieron al herido sobre el lugar antes de evacuarlo al centro hospitalario de referencia en Almería dada la gravedad de las lesiones. A su llegada antes de la medianoche, el herido ingresó en cuidados intensivos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.