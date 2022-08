Sociedad Ampliar ¿En qué se parecen los casinos de Andorra y España? Escucha la noticia Los casinos de Andorra y España tienen muchas similitudes en el área online, con gran cantidad de juegos y entes que supervisan la industria Muchos factores se pueden tomar en cuenta al momento de hablar sobre las similitudes entre los casinos de Andorra y España. Lo principal es que ambos países se parecen solamente en el área online, porque tienen disponibles una infinidad de operadores para realizar apuestas de forma legal. En lo que respecta a los grandes establecimientos no hay punto de comparación, porque España cuenta con una industria del azar conformada por una cifra superior a los 50 casinos y más de 300 bingos. Mientras que en el Principado apenas este año 2022 abrirá sus puertas el primer gran local de juegos, que tendrá también ofertas gastronómicas y culturales. Vale resaltar que los operadores en estos países ofrecen la opción de apostar en una gran cantidad de juegos en internet creados por los desarrolladores más reconocidos de la industria. Claro, que lo mejor es resolver cualquier duda antes de sumarse a la fiebre, por lo que en esta lista se puede consultar los mejores casinos online de Andorra que cada día ganan más presencia y popularidad. Marco legal en casinos de Andorra y España Uno de los aspectos en qué se parecen los casinos de Andorra y España es el ámbito legal. Estos dos países cuentan con un ente rector encargado de supervisar todo lo relacionado con la industria de los juegos. En el caso de España se tiene a la Dirección General de Ordenación del Juego, mientras que el organismo encargado del sector en Andorra es el Consejo Regulador de Juego de Andorra (CRAJ). En el Principado la industria es controlada actualmente con un marco legal aprobado en el año 2014. También se pueden encontrar casinos en Andorra con licencias de otros países como Malta o Curaçao. Lo importante es que los apostadores cuentan con varias alternativas para disfrutar de sus juegos favoritos. Principales juegos en casinos de Andorra y España Al hablar sobre el parecido de los casinos de Andorra y España no solo se debe destacar la presencia de los operadores más prestigiosos de la industria, sino que en ambos países aparecen una amplia variedad de juegos. Destacan las distintas versiones de tragaperras que tienen estilos, diseños y temáticas bastante atractivas. En los casinos de Andorra y España dicen presente las slots de bote progresivo que permiten sumar a los apostadores grandes recompensas. Igualmente existen varias opciones de ruleta, blackjack, baccarat o póker, que cada día ganan más popularidad. No puede quedar por fuera otro parecido entre los casinos de Andorra y España. Los dos países brindan la opción de disfrutar juegos en vivo con transmisiones en directo que tienen mesas manejadas por crupiers reales, algo que permite experimentar una sensación parecida a los locales tradicionales. Otro punto para comparar se encuentra en la seguridad que ofrecen los casinos de Andorra y España, así como los métodos de pago que aceptan. Los apostadores pueden depositar o retirar con varias alternativas, desde tarjetas de crédito hasta billeteras como Skrill o PayPal. Tema tributario en Andorra Pero no todos son semejanzas. Entre las grandes diferentes resalta que en el Principado se encuentran disponibles los bonos de bienvenida, mientras que en España están prohibidos por el Real Decreto aprobado en noviembre del 2020. Además, un gran tema al hablar sobre la industria del azar en estos países es el área fiscal. En Andorra hay grandes beneficios tributarios a empresas, jugadores, así como otras personas vinculadas a distintas áreas, algo que no sucede en España. Por esa razón hace algunos meses se volvió viral la decisión de youtubers españoles de mudarse a Andorra para pagar menos tributos, un tema que encendió varias transmisiones de Twitch. También es conocido en el mundo del azar que muchos jugadores de póker prefieren disputar partidas en el Principado. Más allá de estos temas tributarios se tienen grandes parecidos en los casinos de Andorra y España, principalmente en la legalidad de sus operadores online, así como las opciones de juegos que ofrecen a los apostadores. En medio del boom del juego en internet se puede esperar que la industria siga su evolución en ambos países. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)