Capital Reapertura del Parque Andarax jueves 04 de agosto de 2022 , 15:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería informa de la reapertura al público del Parque del Andarax después de permanecer este cerrado tras advertirse de la presencia de jabalíes en su interior. Con carácter preventivo el acceso al parque para los visitantes se podrá realizar únicamente por la puerta norte, quedando restringido el acceso de la puerta sur del Parque del Andarax por control cinegético. La apertura sólo de la puerta norte permitirá a los servicios municipales una mayor y estrecha vigilancia donde, como se ha advertido, mayor posibilidad y riesgo existe de que pudieran entrar al recinto estos animales. Previamente a la reapertura de las instalaciones se han realizado batidas en todo el recinto, sin haber localizado finalmente ningún ejemplar de jabalí en su interior, revisándose igualmente el perímetro del parque.

En los accesos al parque así como en su interior se ha dispuesto carteles informativos en los que, además de pedir disculpas por las molestias ocasionadas por tales circunstancias, se advierte de la posible presencia de este tipo de animales, indicando que contacte con Policía Local, a través del número 092, en caso de ser avistados en su interior. Se incluye además un número de atención telefónica a los usuarios: 673.52.74.24 En la cartelería se recoge igualmente una serie de recomendaciones si se advierte de la presencia de alguno de estos animales en el parque, resumidas en las siguientes: No molestar a los animales y evitar la huida corriendo ante su presencia

Llevar a los perros atados y controlados

Si se encuentra con una piara de jabalíes avisar a las autoridades (Policía Local) y colaborar con ellos

Evitar dar de comer a los animales silvestres

No dejar bolsas de basura fuera de los contenedores

Circular con precaución en los viales cercanos a las zonas naturales

Respetar las señales de precaución y dispositivos colocados para su control

Significar por último que, aprovechando el cierre preventivo del Parque de Andarax, se han llevado a cabo labores de mantenimiento en algunas de sus instalaciones y servicios. Recordar finalmente que el horario de apertura del recinto se extiende desde las 8,00 horas a las 22,00 horas.

