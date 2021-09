Sociedad Ampliar En qué te ayuda el aceite CBD Escucha la noticia Harvard, Stanford, Oxford y Cambridge, entre muchas otras instituciones, están investigando las propiedades y beneficios del aceite de cannabidiol para uso médico y terapéutico. Es necesario que una sustancia tenga un perfil de riesgo muy bajo, ser segura para el uso y tener un gran potencial de éxito para que sea aprobada para investigación por instituciones como las mencionadas. Hasta el momento, esta es la situación con los estudios sobre los efectos del aceite de CBD% Los siguientes son algunos de los principales efectos potenciales: CBD y dormir Diferentes estudios han demostrado que uno de los beneficios del CBD es mejorar la calidad del sueño, reducir el tiempo en quedarte dormido y lograr una mejor calidad de sueño. Esto se debe a que el CBD puede influir directamente en la cantidad de adenosina que se produce en nuestro cuerpo, que es un compuesto orgánico que regula el cansancio que sentimos. Por lo tanto, niveles altos de adenosina nos ayudarán a conciliar el sueño. El CBD no aumentará los niveles de adenosina en nuestro cuerpo, pero ayuda a regular nuestros niveles de adenosina para que coincidan con nuestro reloj biológico y no se estropeen por demasiada estimulación como la causada por la luz azul de las pantallas, el consumo de azúcares, etc. CBD y la gestión del dolor Estudios recientes han encontrado receptores de cannabinoides en nuestros nervios periféricos, donde se detecta el dolor, y han descubierto que los cannabinoides como el CBD pueden bloquear el dolor de los nervios periféricos de una manera que no se conocía. Puede hacer esto sin efectos secundarios ni una dependencia duradera, lo que sugiere que los efectos del CBD pueden ser una opción muy sostenible para controlar el efecto sin afectar nuestra vida diaria. CBD para la ansiedad CBD y el estado de ánimo Varios estudios han encontrado que los efectos del CBD pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo de múltiples formas. El CBD interactúa con los receptores de serotonina, lo que puede mejorar la sensación de bienestar y relajación. Además, puede inhibir la transmisión sináptica activando ciertos receptores cannabinoides. En otras palabras, los efectos del CBD pueden desactivar temporalmente nuestra respuesta de “huida o lucha”, que es responsable de producir elevados niveles de las hormonas del estrés adrenalina y cortisol, y en su lugar activa nuestra respuesta parasimpática, que nos permite relajarnos y aliviarnos del estrés y ansiedad. CBD y la piel El CBD de uso tópico, como los bálsamos de CBD, o incluso el aceite de CBD aplicado sobre la piel, funcionan de manera diferente al CBD que ingieres. El CBD tópico interactúa con las células sobre las que se aplica directamente en lugar de viajar hasta el torrente sanguíneo para surtir efecto de manera general en tu cuerpo. Por lo tanto, esta es una excelente manera de aliviar dolores y molestias en áreas específicas. Diferentes estudios han encontrado que el CBD puede ayudar a reparar la piel, ya que solo se dirige a las células dañadas y no irrita las células sanas circundantes. Los beneficios del CBD pueden ayudar a mejorar el acné, las cicatrices y los signos del envejecimiento en la piel gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Otros estudios recientes incluso han encontrado que el CBD puede estimular la producción de colágeno, lo que ayuda a las células de la piel a retener agua y lucir más regordetas y firmes, lo que puede reducir la aparición de arrugas. Existen diferentes tipos de productos de cannabidiol. Seguramente el formato más popular es el aceite de Cbd, aunque también se puede encontrar productos como las golosinas u otros formatos como cápsulas, cremas, snacks, etc. Cada vez hay más opciones disponibles en el mercado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)