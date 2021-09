Sucesos Detenido tras robar en tres lavanderías de El Ejido viernes 03 de septiembre de 2021 , 13:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Durante la huída de uno de sus golpes, se enfrentó a dos testigos, causándoles lesiones a ambos





Agentes de la Policía Nacional en El Ejido, han detenido a un hombre a quien le atribuyen tres robos en el interior de lavanderías de la localidad. Los daños causados ascienden a más de 4.000 euros.



La primera denuncia la formuló el propietario de una lavandería situada en la calle Cervantes el pasado día 21 de agosto. Durante la noche del día anterior, el detenido armado con una palanca, un martillo y varios destornilladores, logró forzar la entrada y destrozar la máquina recaudadora, haciéndose con un botín que rondaba los 600 euros.



Varios testigos presenciales se enfrentaron al autor en su huída, quien no dudó en golpear con la pata de cabra a uno de ellos, e intentar apuñalar al otro, quien en su defensa puso una de sus manos, causándole un corte en la misma. Dos lavanderías más objeto del ladrón Tres días más tarde y con el mismo modus operandi de fractura, el arrestado logró forzar la máquina de recaudación de una segunda lavandería situada en la calle Venezuela, de dónde logró apoderarse de 60 euros en monedas.



Ya el 29 de agosto, una tercera lavandería fue asaltada por la misma persona, consiguiendo destrozar la máquina recaudadora cuyo propietario valoró en 1.600 euros.



La investigación llevada a cabo por la Comisaría de la Policía Nacional en El Ejido concluyó con el arresto en el día de ayer de un hombre de 30 años de edad, a quien por el momento se le imputan los tres robos anteriores.



El detenido, que cuenta con numerosos antecedentes policiales por hechos de similar naturaleza, ha pasado a disposición judicial acusado de dos robos con fuerza, y un robo con violencia. La investigación policial continúa abierta, y no se descarta la imputación de nuevos hechos delictivos a la persona ya detenida.



