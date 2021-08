Deportes En resumen: Muguruza en el US Open lunes 09 de agosto de 2021 , 15:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cuatro veces finalista de Grand Slam, y dos veces ganadora (Abierto de Francia: 2016; y Wimbledon: 2017), es justo decir que Garbiñe Muguruza no ha tenido mucha suerte en Flushing Meadows hasta la fecha. De los cuatro torneos de Grand Slam del tenis, el Abierto de Estados Unidos es el único en el que no ha llegado hasta los cuartos de final. Este año ha sido una mezcla para la jugadora de 27 años con doble nacionalidad, nacida en Venezuela, pero que representa a España. Recientemente, Muguruza perdió su partido de cuartos de final de individuales en los Juegos Olímpicos ante la kazaja Elena Rybakina. Sin embargo, tras su actuación en Wimbledon, regresó al top 10 de la WTA. Si apuestas por el US Open 2021, verás que la española es considerada una outsider para el título individual femenino. Repasemos cómo le ha ido a Muguruza a lo largo de los años en el estadio Arthur Ashe. 2020: segunda ronda Fue una decepcionante salida temprana para Muguruza, que se enfrentó a Tsvetana Pironkova en la segunda ronda. La búlgara se había clasificado con su ranking protegido de 123º, tras perderse las dos temporadas anteriores por embarazo. La española había sido la cabeza de serie número 10, y ganó su primer partido contra la japonesa Nao Hibino, que no era cabeza de serie. Pero Muguruza sucumbió a una derrota en sets corridos: 7-5, 6-3 en la segunda ronda. Mientras tanto, su rival pasó a cuartos de final: la mejor actuación de Pironkova desde el Abierto de Francia de 2016. 2019: primera ronda La ex número 1 del mundo siguió donde lo dejó en Wimbledon: con otra sorprendente eliminación en primera ronda. Tras esa derrota, se separó de su entrenador Sam Sumyk. Muguruza, vigésimo cuarta cabeza de serie del US Open, se enfrentó a la estadounidense Alison Riske, que no era cabeza de serie. Muguruza ganó el primer set, pero la estadounidense le devolvió el golpe y se aseguró el pase a la siguiente ronda con una victoria por 2-6, 6-1 y 6-3. Un final decepcionante para un año decepcionante - en el último Grand Slam del año. 2018: segunda ronda Otra salida decepcionante para Muguruza que se enfrentó a la clasificadora Karolina Muchova - la checa, clasificada 202 del mundo en ese momento. La duodécima cabeza de serie lo tuvo fácil en la primera ronda y parecía que su buen estado de forma iba a continuar en la segunda. A pesar de que se llevó el primer set, Muchova -que jugaba su primer Grand Slam, y sólo su tercero en el circuito WTA- se mantuvo firme y siguió dando guerra a su rival. El partido duró dos horas y 27 minutos, y la jugadora de la fase previa se impuso por 3-6, 6-4 y 6-4. 2017: cuarta ronda 2017 sigue marcando la mejor actuación de Muguruza en el US Open hasta la fecha, ya que alcanzó la cuarta ronda como tercera cabeza de serie (por detrás de Karolína Plíšková y Simona Halep). Había superado las primeras rondas relativamente sin problemas, con victorias sobre Varvara Levchenko (6-0, 6-3), Duan Yingying (6-4, 6-0) y Magdaléna Rybáriková (6-1, 6-1), antes de enfrentarse a la ex número 2 del mundo, Petra Kvitová, en la cuarta ronda. El primer set se fue al tiebreak y la checa se impuso, ganando también la segunda manga, para negar a Muguruza el pase a cuartos de final. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

