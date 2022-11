Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos En revisión 70 causas con la ley del 'sí es sí' en Almería lunes 28 de noviembre de 2022 , 18:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hasta 70 causas de violación han comenzado a ser revisadas de oficio por la Audiencia Provincial en aplicación de la llamada Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como la ley del 'solo sí es sí', según ha confirmado su presidente, Luis Columna en declaraciones a los medios, quien ha añadido que hasta el momento la petición directa ha sido de 17 casos. Los magistrados de las secciones penales de la Audiencia Provincial de Almería han mantenido este lunes una reunión y han decidido de mod unánime no seguir el criterio que la Fiscalía General del Estado en este asunto, y que consistía en mantener las penas de los condenados, sin hacer caso de lo establecido en el ordenamiento, que es aplicar al reo la norma más favorable. Columna ha dicho que "Lo que hemos acordado es que la aplicación de la Disposición Transitoria Quinta del Código Penal no es aplicable a este caso como mantenía la Fiscalía, sino que se deben revisar todas aquellas causas aunque la pena que esté impuesta se vuelva a imponer con la nueva ley". El presidente ha recordado que se tiene que analizar caso a caso y además esperar al criterio del Tribunal Supremo. No se revisarán las sentencias en que el cumplimiento de la pena esté suspendido, ha indicado el magistrado, sin perjuicio de hacerlo en caso de que se revoque la suspensión, en cuyo caso se revisará antes del cumplimiento efectivo de la pena cuya suspensión ha sido revocada. Tampoco se revisarán las sentencias en que la pena esté ejecutada, aunque se encuentren pendientes de ejecutar otros pronunciamientos del fallo, ha añadido el presidente. Contra las resoluciones resolviendo la revisión de las sentencias condenatorias firmes podrán interponerse los mismos recursos que, en su caso, cabrían contra la sentencia condenatoria. Columna ha incidido en que en las revisiones se oirá a todas las partes, tanto a la Fiscalía, como a la defensa de la persona condenada así como a las víctimas, aunque no estuvieran personadas, en base a lo establecido en el estatuto de la víctima. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

